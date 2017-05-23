Балога о визах с РФ: война закончится, а дальше что?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В кулуарах Верховной Рады курсируют слухи о том, что в ближайшее время парламент может провести голосование за введение визового режима с Россией. Рассматривать этот вопрос депутаты будут после того, как будут получены гарантии провести результативное голосование.

Вместе с тем, внефракционный народный депутат Виктор Балога считает такую информацию обычным политическим пиаром.

"Сегодня это нереально. Ведь для того чтобы объявить визовый режим, достаточно всего лишь решения президента или премьера. Зачем же тогда выносить этот вопрос на рассмотрение Верховной Рады? Это же вообще не в компетенции парламента. Поэтому все разговоры вокруг этой темы – чистой воды пиар. Общество просто отвлекают от насущных проблем", – говорит политик.

По его мнению введение визового режима между Украиной и Россией – крайне нецелесообразный шаг.

"Если бы мы завтра трудоустроили те пять миллионов украинцев, которые сегодня зарабатывают хорошие деньги в России, проблем вообще бы не возникло.



Но если говорить серьезно, то сегодня каждую неделю политики в коротких штанишках продуцируют эскалацию конфликта со всем миром, в том числе и с РФ. Да, сегодня Россия наш враг, потому что воюет на востоке с Украиной. Но так или иначе, рано или поздно война закончится и нам придется налаживать сотрудничество.



Сейчас у нас и так есть эскалация, зачем "втюхивать" еще какие-то вещи, которые только усугубят ситуацию. Что сегодня даст Украине визовый режим с Россией? Ничего! Сегодня мы не способны обеспечить рабочие места для активного населения, которое в своём большинстве работает в РФ", – считает Балога.