Большинство фракции БПП за введение визового режима с РФ - нардеп

КИЕВ, 22 мая — РАИ Новости Украина. Большинство фракции "Блок Петра Порошенко" выступает за введение визового режима с Россией, заявил представитель пропрезидентской фракции Владимир Арьев.

По его словам, официальной позиции фракции сейчас нет.

"Подавляющее большинство фракции БПП — за введение визового режима с Россией. Предостережения касались только вопроса крымских татар в оккупированном Крыму. Мы выйдем на решение проблемы, которую справедливо поднял Рефат Чубаров, и тогда уже будет принято решение о визовом режиме с РФ", — написал Арьев на своей странице в Facebook.

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Напомним, в середине апреля фракция "Народный фронт" требовала вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев.

В минувшее воскресенье СМИ сообщили, что голосование об отмене безвизового режима с Россией может пройти уже на этой неделе. Обсуждение вопроса инициировали депутаты фракций парламентского большинства, однако в предварительной повестке работы парламента на этой неделе данный вопрос не значится.

Спикер ВР Андрей Парубий, комментируя ситуацию, отметил, что прежде чем выносить в сессионный зал вопрос о введении визового режима с Россией, надо завершить политические консультации и убедиться, что данное решение найдет поддержку в парламенте.