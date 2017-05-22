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    Политика

    Большинство фракции БПП за введение визового режима с РФ - нардеп

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (37)

    (обновлено: )146
    По словам народного депутата Владимира Арьева, на сегодняшний день официальной позиции фракции "Блок Петра Порошенко" по вопросу введения визового режима с Россией нет.
    Владимир Арьев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 мая — РАИ Новости Украина.  Большинство фракции "Блок Петра Порошенко" выступает за введение визового режима с Россией, заявил представитель пропрезидентской фракции Владимир Арьев. 

    Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По его словам, официальной позиции фракции сейчас нет. 

    "Подавляющее большинство фракции БПП — за введение визового режима с Россией. Предостережения касались только вопроса крымских татар в оккупированном Крыму. Мы выйдем на решение проблемы, которую справедливо поднял Рефат Чубаров, и тогда уже будет принято решение о визовом режиме с РФ", — написал Арьев на своей странице в Facebook

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    Напомним, в середине апреля фракция "Народный фронт" требовала вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев.

    В минувшее воскресенье СМИ сообщили, что голосование об отмене безвизового режима с Россией может пройти уже на этой неделе. Обсуждение вопроса инициировали депутаты фракций парламентского большинства, однако в предварительной повестке работы парламента на этой неделе данный вопрос не значится.

    Спикер ВР Андрей Парубий, комментируя ситуацию, отметил, что прежде чем выносить в сессионный зал вопрос о введении визового режима с Россией, надо завершить политические консультации и убедиться, что данное решение найдет поддержку в парламенте.

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