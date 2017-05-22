Визовый режим с РФ как реакция власти на День Победы

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Не сумев на прошлой неделе расправиться с Украинской православной церковью, депутаты Верховной Рады могут принять другую резонансную инициативу. На предстоящей пленарной неделе парламент готовится провести голосование за введение визового режима с Россией. Рассматривать этот вопрос депутаты будут после того как будут получены гарантии провести результативное голосование.

По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, постановка вопроса на этой неделе имеет несколько мотиваций.

"Первая — власти таким образом реагирует на события 9-го мая, пытаются "закрутить гайки", не допустив распространения, по их мнению, пророссийского влияния в Украине. Руководство страны раздразнило и испугало, что люди оказались способными выходить на улицы с протестами против гуманитарной политики власти. Это также попытка не допустить потери своей гуманитарной инициативы в обществе, а заодно и позаигрывать с радикалами", - говорит Бортник.

По его словам, вторым аспектом можно назвать попытку отвлечь внимание общества от действительно важных вопросов.

"Георгиевские ленточки, вопросы церкви, деньги Януковича, запрет социальных сетей, визовый режим с РФ — все эти вещи попросту маскируют, отвлекают общество от действительно важный вещей. От внимательного изучения отчета правительства и генерального прокурора, от пенсионной и медицинской реформ, продажи земли и тотальной коррупции. То есть всего, что сегодня является реальной жизнью в Украине", — считает он.

Не менее важной мотивацией в вопросе введения визового режима с РФ является конкуренция между "Блоком Петра Порошенко" и "Народным фронтом" за радикальный электорат.

"На минувшей неделе президент попиарился на санкциях в отношении социальных сетей, а "Народному фронту" так и не дали заработать электоральных баллов на теме денег Януковича и религиозных законов. Поэтому соратники Арсения Яценюка сейчас хотят отыграться хотя бы таким образом", - отметил Бортник.

Политолог убежден, что решение ввести визовый режим с РФ будет неправильным и достаточно вредным для Украины шагом.

"Отмена безвизового режима с Россией, как минимум, несет в себе потери существенного дохода в экономику государства поступлений от украинских гастарбайтеров. Ведь только за прошлый год официально от них пришло 1,2 миллиарда долларов, и еше больше провезли в трусах и носках. Ведь очевидно, что введение визового режима с РФ автоматически означают встречный шаг", - резюмировал Бортник.