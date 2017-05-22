Визовый вопрос Украины и РФ: Песков пообещал принцип взаимности

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитирий Песков.

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"Введение или отмена виз, как правило, осуществляется на основе взаимности. Еще раз повторяю, здесь ни решения нет, ни какого-то четкого видения, поэтом говорить (об этом) было бы неверно. Но всегда все руководствуются принципом взаимности в этой области. Хотя еще раз повторяю, никаких решений на этот счет не принималось", — подчеркнул Песков.

Гипотетические рассуждения о возможном ответе РФ на введение украинской стороной визового режима пока неуместны, нужно дождаться "очередного витка в русофобских дискуссиях", добавил Песков.

Лидер фракции коалиции "Народный фронт" Максим Бурбак в понедельник заявил о том, что в парламенте вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. В воскресенье СМИ сообщили, что голосование об отмене безвизового режима с Россией может пройти уже на этой неделе. образом в случае введения Киевом виз.