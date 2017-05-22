Визы с РФ. Если что, депутатам придется объясниться - Бондаренко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

На текущей пленарной неделе в Верховной Раде могут провести голосование за введение визового режима с Россией. Согласно слухам в кулуарах парламента, рассматривать этот вопрос депутаты будут после того как будут получены гарантии провести результативное голосование. Вероятность голосования в ближайшие дни остается высокой.

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Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает, что инициаторы отмены безвизового режима с Россией не до конца просчитали все плюсы и минусы от этого новшества.

"Если говорить о визовом режиме с РФ, то на самом деле, инициаторы этого новшества не до конца просчитали все плюсы и минусы. С точки зрения пиара, они, конечно, поднимут этот вопрос, но мне кажется, что через Верховную Раду он не пройдет. На сегодня существует очень много рисков. Большое количество украинцев на Западе страны, "помайданив" и поскандировав лозунги в адрес Путина, все равно едут зарабатывать в Россию. Очевидно, что визовый режим с РФ предусматривает ответный шаг со стороны соседей, понятно, что ездить на работу станет на порядок сложнее", - говорит эксперт.

Ввиду этого, по мнению Бондаренко, многие парламентарии не захотят идти на поводу у Администрации президента.

"Перед предстоящими выборами депутату придется ехать в свой округ, скажем, в Тернополь или Ровно. И сколько бы он не говорил о патриотизме, АТО, "агрессорах", ему придется объясниться с избирателем, который привык зарабатывать в РФ, не благодаря Украине, а вопреки ей. Так, что, это популизм чистой воды. Сейчас подымается очень много вопросов, целью которой как раз и является пиар, визовый режим с РФ — не исключение", — подытожил политолог.