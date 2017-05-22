Хроника 21 мая: подготовка визового режима с Россией, требование блокировать YouTube и Facebook

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 21 мая, петиции против запрета российских соцсетей собрали 52 тыс голосов, также в Украине требуют заблокировать YouTube и Facebook. Помимо этого глава Еврейского комитета потребовал завести дело на Владимира Вятровича. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Рада готова в ближайшие дни ввести визовый режим с Россией

На будущей неделе Верховная Рада может проголосовать за введение визового режима с Россией, сообщили ряд украинских СМИ. В Верховной Раде сейчас оценивают возможное количество голосов народных депутатов за введение визового режима с Россией. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук. По его словам, сейчас в парламенте также проводится разъяснительная работа относительно данного вопроса.

В Украине требуют заблокировать YouTube и Facebook

На сайте петиций к президенту Украины появились обращения с просьбой заблокировать социальные сети YouTube и Facebook. Сейчас таких петиций на сайте 4, общее количество голосов за них составляет 274. Наибольшее количество подписей под петицией, в которой говорится о политизированности социальной сети, за нее проголосовали 148 человек.

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Петиции против запрета российских соцсетей собрали 52 тыс голосов

На сайте петиций президента Украины зарегистрировано 59 электронных обращений об отмене решения о запрете российских социальных сетей и ресурсов, число подписей в которых составляет 51 919. Больше всего подписей пользователей получила петиция, зарегистрированная 16 мая, касающаяся отмены запрета именно социальной сети "Вконтакте". В настоящее время она получила 17886 голосов из 25 тысяч необходимых.

В США намерены заменить военную помощь Украине на кредиты

Белый дом в своем предложении по бюджету США намерен отказаться от предоставления безвозмездной военной помощи ряду стран, заменив ее на выдачу кредитов. В числе этих стран оказалась и Украина. Об этом со ссылкой на источники в руководстве США сообщает The Wall Street Journal. Ранее сообщалось, что план бюджета США на 2018 год предусматривает сокращение помощи Украине примерно на 69%. Изначально было запланировано предоставить Украине более 570 миллионов долларов, однако в новом проекте финансирование сокращено до 177 миллионов долларов.

Обострение в зоне АТО

В Донецком аэропорту возобновились боевые действия. Об этом заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. Также, по его словам, рекордное количество обстрелов за субботу было зафиксировано в районе Авдеевки. В то же время, Специальная мониторинговая миссия опубликовала свой отчет о ситуации на востоке страны. Там указывают, что по сравнению с предыдущим отчетным периодом количество случаев нарушения режима прекращения огня как в Донецкой, так и в Луганской области уменьшилась. Также наблюдатели зафиксировали вооружение, размещенное с нарушением линии отвода.

Глава Еврейского комитета требует завести дело на Вятровича

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский обратился к генпрокурору Юрию Луценко с требованием привлечь директора Института национальной памяти Владимира Вятровича к уголовной ответственности. Свое обращение он опубликовал в Facebook. "Заявление директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является символикой нацистского режима и разрешена в Украине – это циничное и наглое искажение Закона Украины", — написал Долинский.

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Мусорные реки во Львове

В воскресенье во Львове выпало 30% от месячной нормы осадков. По данным Львовского гидрометцентра, во Львове за 6 часов выпало 23 мм осадков, что составляет почти треть от месячной нормы на май. Из-за непогоды коммунальные службы Львова работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий на наиболее проблемных участках. Как сообщают руководители районов, технику и работников привлекают к расчистке проезда дорог, ликвидации подтоплений и протекания крыш.

В Китае собираются клонировать Леонардо да Винчи

Специалисты генетической лаборатории "Boyalife Group" хотят создать клон великого Леонардо да Винчи. Эксперты лаборатории "Boyalife Group" решили создать клон Леонардо да Винчи, для этого они намерены применить все новейшие технологии. По мнению ученых, в этом деле им может помочь криминалистическая экспертиза работ мастера. Специалисты "Boyalife Group" хотят получить оставшийся на картинах биоматериал: волосы и клетки кожи для успешного клонирования да Винчи.

Именно 21 мая 2003 года впервые отмечался Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. В 2013 году в рамках ежегодного Всемирного дня культурного разнообразия во имя диалога и развития ЮНЕСКО и Альянс цивилизаций ООН дали старт кампании под лозунгом "Сделай одно дело" в поддержку движения за разнообразие и участие.