Рабинович: Визы с РФ – психиатрия и удар по Украине

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

На текущей неделе Верховная Рада может проголосовать за введение визового режима с Россией, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники во фракциях "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта".

Как стало известно, фракции должны были провести сверку голосов, чтобы понять, насколько реально провести результативное голосование за введение виз с РФ. В случае, если бы голосов хватало, на следующей неделе вопрос должен был бы быть вынесен на голосование в сессионный зал.

По данным источников, результаты сверки пока неизвестны. При этом, источники издания утверждают, что вероятность голосования на будущей неделе за визовый режим с Россией остается высокой.

Внефракционный нардеп Вадим Рабинович считает, что в последнее время действующая власть переходит все границы.

"Инициативы по отмене безвизового режима между Украиной и Российской Федерацией — абсолютная психиатрия. То, что планируется, станет совсем уже ошеломляющим ударом по Украине, по людям. Еще дальше пошел наш знаменитый руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович, который и вовсе предложил отказаться от родственных связей с людьми, которые проживают в России. Примерно то же самое было в Советском Союзе, где запрещали разговаривать с теми, кто живет заграницей, а если ты пишешь письмо — тебя вызывают в КГБ. Здесь происходит то же самое", — отмечает политик.

По словам Рабиновича, в нынешней политической ситуации введение визового режима с Российской Федерацией вряд ли кого-то удивит.

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"Как могло так получиться, что психически больные, абсолютно ничего не понимающие в управлении государством люди сегодня диктуют нам законы и строят страну? Сложно сказать, чем закончатся разговоры о введении визового режима с РФ. Если у политиков обострится психиатрия, они могут запретить все, что угодно. Сегодня заблокировали социальные сети, но все молчат, поэтому банда баранов, которая управляется из Банковой может проголосовать все, что ей вздумается", — подытожил депутат.