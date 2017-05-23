Рудяков: РФ обязательно введет визы в ответ

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Введение визового режима с Российской Федерацией может не найти полной поддержки среди депутатского корпуса. Вопрос будет вынесен на голосовании только при наличии такой поддержки, сообщил глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий в эфире телеканала "112 Украина".

Гипотетические рассуждения о возможном ответе РФ на введение украинской стороной визового режима пока неуместны, нужно дождаться "очередного витка в русофобских дискуссиях", считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной, сообщил Песков.

"То, что сказал Песков, нужно воспринимать как императив: если с нашей стороны будет подобный шаг сделан, то ответ, и это обычная дипломатическая практика будет зеркальным. Здесь все четко – если мы к вам с визами, то и вы сюда тоже с визами. И три четыре дня назад казалось, что это единственно возможный вариант развития событий, поскольку решение Верховной Радой о введении виз для граждан Российской Федерации укладывалось в логику последних конфронтационных шагов, начиная от запрета сайтов и социальных сетей, и с теми так называемыми "церковными" законами", – сказал политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков в комментарии РИА Новости Украина.

Однако сейчас, к счастью, отметил политолог, в Верховной Раде немного притормозили с введением визового режима.

"Известно, что они собираются это делать, но стопроцентной гарантии, что они наберут голоса, нет", – пояснил политолог.

По его словам, в этом появляется шанс (но не для государства, потому что государство упорно идет на максимальную конфронтацию с Россией) для украинских граждан – тех, кто ездит в Россию, тех, кто работает в России.

"Это шанс на то, что их ситуация не ухудшится в связи с введением визового режима. Если бы эти визы были введены с нашей стороны, нет никаких сомнений, что Россия ответит точно так же — это только вопрос времени, я думаю, что они оперативно, в течение недели или десяти дней, ввели визы для граждан Украины. RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк Рабинович: Визы с РФ – психиатрия и удар по Украине

Но кроме тех наших людей, которые только собираются туда ехать (если бы так развивались события), идет счет на миллионы наших сограждан, которые сейчас находятся на территории Российской Федерации. Понятно, что часть их находится там нелегально, но те, кто получил регистрацию на 90 суток, тоже "провисают", и попадают в двусмысленную ситуацию: с них местные компетентные органы Российской Федерации могут начать требовать оформления виз. Значит, им нужно будет бросать все, выезжать или там куда-то идти и получать визы. А эти все вещи у нас не отработаны, поскольку такого никогда не было", — пояснил Рудяков.

Как подчеркнул политолог, введение визового режима с РФ – это шаг, который на государственном уровне ничего не приносит, а лишь фиксирует ту конфронтационную линию, которую проводит государство, а вот на уровне обычных граждан такой шаг сопряжен с очень неприятными и далеко идущими последствиями.

"А вот возвращать это назад потом будет целой проблемой, потому что если в действие запустится маховик Министерства внутренних дел, которое отвечает за все эти ситуации, то его уже трудно будет остановить. Хотелось, чтобы все-таки депутаты не нашли достаточного количества голосов, хотя, по-моему, там ситуация пятьдесят на пятьдесят, может повернуться и так, и эдак", — заключил Рудяков.