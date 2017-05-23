Визы с РФ: миллион семей останутся без источника дохода - Степанюк

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

На текущей неделе Верховная Рада может проголосовать за введение визового режима с Россией. Об этом журналистам рассказали источники во фракциях БПП и "Народного фронта".

На прошлой неделе нардепы из коалиции должны были провести сверку голосов, чтобы понять, хватит ли сил на эту инициативу. При этом сейчас россияне могут въезжать на территорию Украины только по заграничным паспортам, а украинцы могут ездить в Россию по внутренним.

Существует ли необходимость вводить визовый режим с Россией, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономический эксперт Всеволод Степанюк.

(публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, чи є потреба вводити візовий режим з Росією?

— Ніякої такої потреби немає. Найцікавіше, що немає можливості вводити візовий режим. Відомо, що Росія займає майже 1/5 частину суші. Це уявіть собі, скільки має бути відкрито консульств, візових центрів, по всій території РФ, щоб забезпечити цей візовий режим, забезпечити відкриття цих віз бажаючим приїхати до родичів в Україну. Тобто це колосальні витрати з українського бюджету.

По-друге, от дивіться, вже викликало масове невдоволення закриття соцмереж. Якщо буде візовий режим, то це ще мільйони українців будуть дуже і дуже незадоволені таким станом. Тому що все ж таки не треба забувати, що Росія і Україна дуже тісно переплетені родинними зв'язками і неможливість поїхати на поминки, весілля, день народження, це просто в принципі порушує права людини.

А чому неможливість? Отримали візу і поїхали…

— Як можна видати візи за короткий термін мільйонам охочих? Знову ж таки, я думаю, Росія буде теж робити все можливе, щоб викликати незадоволення в Україні цим рішенням. Тобто навряд чи вони будуть збільшувати тут кількість консульств, персоналу, тим більше що ці консульства і персонал періодично зазнають нападів.

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Тому яким чином українці будуть їздити в Росію… Це дуже ускладнить поїздки. Крім того, не треба забувати, що в Росії біля трьох мільйонів наших заробітчан. І тільки два мільйони з них працює легально. Десь мільйон працює нелегально. Тобто ці всі люди фактично позбудуться заробітку і приїдуть в Україну, вони теж, мабуть, не дуже задоволені такими рішеннями влади.

В Росії працює до 40% трудових мігрантів з України. Тобто ви вважаєте, що дискримінаційним щодо них буде навіть обговорення цієї ідеї?

— Звичайно, це як мінімум мільйон родин залишиться без джерела фінансування.

Крім того, є юридичний момент. Річ в тому, що відміняти візи можна, а от вводити візи по міжнародному законодавству, не порушуючи хартію прав людини, потрібно маючи якісь серйозні підстави. А в нас з юридичної точки зору досі діє договір про дружбу, співробітництво і стратегічне партнерство з РФ.

Тобто на якій законній підставі юридичній ВРУ може прийняти таке рішення? Лише в угоду якимось національним радикалам, або в угоду тій же політиці США, які хочуть максимально полаяти Україну з Росією. Інших підстав нема в принципі.

Росія у відповідь також введе візовий режим з Україною?

— Я думаю, що так, Росія використає максимально проти України це рішення. Тим більше, що воно дійсно має антиукраїнський характер по економічним і гуманітарним причинам. Тобто Росія це використає не лише у себе для пропаганди, але і для пропаганди в антиукраїнському світлі. Тобто наша влада робить останнім часом надзвичайно самовбивчі кроки. І це один з них.

А як бути з Кримом у такому разі, який де-юре залишається українським?

— Де-юре, так, дійсно, у нас не стоять там прикордонники на кордоні, точніше вони там є, але мають стояти по закону тільки поліцейські, тому що ми вважаємо, що Крим це наша територія. Але росіяни, звичайно, в такому випадку запровадять візи і не будуть пускати українців, це однозначно.

А, можливо, доцільніше замість візового режиму з Росією наповнювати бази даних тих людей, яким небажано перебування в Україні?

— Ви праві, у нас, на жаль, влада бореться з небажаними наслідками, за принципом, що якщо злочинець дихає повітрям, то всім іншим чесним людям для боротьби зі злочинцем потрібно заборонити дихати. Тобто от по такому принципу діє влада.

Вона бореться не конкретно з порушенням закону, а закручує гайки так, щоб ніхто нічого не міг робити. Тим більше, що для якихось ворожих спецслужб дійсно це ніколи не вважалося перешкодою. Тому що є можливість і по іншим паспортам, по тим же європейським, в'їжджати і робити якісь справи. Тому це абсолютно політичне рішення, яке до безпеки не має жодного відношення.

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Ранее юрист, эксперт в сфере международного права Евгений Огарков в эфире "ГС" рассказал о перспективах введения визового режима с Россией и возможных последствиях такого решения.

Директор украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков заявив в эфире "ГС", что Верховная Рада вряд ли вынесет вопрос о введении визового режима с РФ на голосование, поскольку высока вероятность его провала, что невыгодно коалиции.