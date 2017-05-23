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    "Народный фронт": визовый режим между Украиной и РФ нужен для защиты Европы

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (39)

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    Постановление об обращении Рады к правительству с предложением ввести визовый режим с РФ может быть рассмотрено до конца работы этой сессии парламента, которая заканчивается в июле.
    Флаги Украины и России
    Associated Press Pavel Golovkin

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Глава парламентской фракции "Народного фронта" Максим Бурбак утверждает, что введение визового режима между Украиной и РФ необходимо для того, чтобы якобы "защитить Европу".

    "Вчера было опубликовано в веснике ЕС решение о введении безвизового режима для Украины. Уверен, что для того, чтобы также защитить и Европу, нам нужно ввести визы для России. Потому что это теперь вопрос национальной безопасности и Украины и всего Европейского союза", — сказал Бурбак в ходе общения с журналистами в Верховной Раде, которое транслировал телеканал "112 Украина".

    Он считает, что постановление об обращении Рады к правительству с предложением ввести визовый режим с РФ может быть рассмотрено до конца работы этой сессии парламента, которая заканчивается в июле. Однако, по словам Бурбака, этот вопрос пока не имеет однозначной поддержки среди депутатов коалиции.

    "Постановление касательно введения визового режима с РФ нужно вносить на рассмотрение, когда будут голоса. Вчера мы услышали из СМИ, что еще ведется дискуссия у наших коллег по коалиции — фракции БПП. Уверен, когда мы выйдем на результативное решение двух фракций коалиции, тогда нужно выносить этот вопрос в сессионный зал", — сказал депутат.

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