Квоты на язык, визы с РФ и отставки в Кабмине. Мнение Золотарева

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, который вводит на телевидении обязательные квоты передач и фильмов на государственном языке. Принятый документ предусматривает обязательные еженедельные квоты на украинском языке. Речь идет о 75% государственного языка для общенациональных и региональных телеканалов, 50% — для местных, а также 75% государственного языка для программ новостей на телевидении.

При этом фракция "Оппозиционный блок" намерена добиваться отмены закона о языковых квоты на телевидении, поскольку считает, что он нарушает права граждан.

24 мая Юрий Луценко в стенах Верховной Рады отчитается за год работы на должности генерального прокурора Украины. Как известно, 12 мая исполнился ровно год с тех пор, как генпрокурором Украины назначили человека без юридического образования, впервые в истории Украины.

Министр агрополитики Тарас Кутовой заявил, что подает в отставку и просит парламент с пониманием отнестиcь к его решению.

Информационные итоги вторника, 23 мая, в эфире радиостанции Голос Столицы подвел политический эксперт Андрей Золотарев.

Какие топ-новости, по вашему мнению, сегодняшнего дня (23 мая — Ред.)?

— Безусловно, топ-новость сегодняшнего дня – это введение 75% квоты на украинский язык в телевизионном эфире. Поскольку, как правило, если обращаются к теме языка, это верный признак того, что выборы не за горами. Это такая украинская политическая традиция.

Если мое субъективное отношение, это закон украинский по форме и антиукраинский по содержанию. Поскольку такой местечковый этнический национализм берет верх над идеей формирования политической нации.

И по большому счету, такой закон в наших условиях может очень легко превратиться в инструмент политической цензуры. Очень легко, и это неоднократно доказано, попасть под действие норм этого закона, вылететь из 25% квоты. А дальше 5% лицензионного сбора – штраф.

Как видим, что произошло на радио?

— Да. Больших проблем не было, но я думаю, рекламисты ощутили снижение, некоторое снижение аудитории, социология это фиксирует. Я боюсь, что для телевидения это будет куда как более болезненно. Потому что многие как раз аргументируют тем, что радио пережило, и вот и телевидение переживет. Да, безусловно, переживет, но жить будет гораздо тяжелее с экономической точки зрения в том числе.

А кому?

— Прежде всего,"Интеру". Этот законопроект, мы знаем о непростых отношениях "Интера". Вчера (22 мая — Ред.) только депортировали небезызвестного Игоря Шувалова, которому, кстати, ничто не может помешать консультировать с помощью скайпа, фейс-тайма или другого мессенджера, поскольку, насколько я хорошо знаю, на "Интере" он оперативного руководства не осуществлял. А вот то, что ему давалось делать, это можно делать и дистанционно. Но это вопрос, как говориться, другой.

А так сами по себе эти законы усиливают конфликтный потенциал в обществе. И очевидно, власти, которые, как и в древнеримские времена, помним, со времен Древнего Рима divide ed impera, разделяй и властвуй, гораздо удобнее, чтобы люди спорили о цвете ленточек, спорили о том, в какие храмы ходят, в каких социальных сетях постятся, и на каком языке говорят телеведущие, чем они выясняли компетентность власти.

Почему никуда не исчезло воровство? И почему не выполнено абсолютно большинство пунктов из того, что она обещала.

То есть четыре месяца недостаточно, чтобы переформатироваться?

— Не так страшен закон, как его толкование. Вот чего я боюсь. Потому что у нас масса неплохих по своей сути законов, но очень часто весьма специфическое толкование. И я боюсь того, что этот закон станет таким инструментом софт-цензуры, мягкой цензуры, с помощью которого будут принуждаться некоторые телеканалы к примерному политическому поведению. А именно, к лояльности к существующей власти.

Поэтому, я думаю, будет негативная реакция и ПАСЕ, поскольку как раз вот этот закон нарушает ряд европейских принципов равноправия языков.

Если говорить о самом голосовании, то законопроект поддержали 269 народных депутатов, на удивление большинством проголосовали…

— Да, причем та же "Батькивщина", которая последнее время находится в глухой оппозиции, но тем не менее, поддержали.

Я хочу, чтобы быть доказательным для наших радиослушателей, чтобы они понимали, потому что будут, опять же, ссылаться на опыт других стран, тех же прибалтийских… На современной карте мира 86 государств из 193, это 45%, они придерживаются полилингвистического принципа в языковой политике. Определяя официальный статус даже нескольких языков.

Та же Франция, наверное?

— Да. И в том же Израиле вывески дублируются на арабском и на английском языке. То есть на иврите, на арабском и на английском языке. Из них подавляющее большинство — 77% закрепили для нескольких языков общегосударственный официальный статус. А остальные сочетают в языковой политике как государственное, так и региональное многоязычие.

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То есть, официального полилингвизма в языковой политике придерживается 16 европейских моноэтнических государств. В семи из них: Австрия, Великобритания, Испания, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Хорватия — доля самого многочисленного народа составляет, подчеркиваю, 80%. Еще в девяти странах удельный вес самого многочисленного народа в этнической структуре превышает 90%. Это Дания, Ирландия, Италия, Польша, Португалия, Сербия, Словения, Финляндия, Швеция.

Так что тут как-то с этим законом… Нас куда-то в сторону от Европы к идеям интегрального национализма, это начало ХХ века. Как-то нас не туда потянуло. Не в то место.

Относительно виз с РФ, есть ли будущее у этого голосования? Как мы видим, языковой вопрос продавили…

— В БПП были достаточно существенные разногласия по этому вопросу. По моей информации, голоса набираются. Вопрос, захочет ли первое лицо, от воли которого зависит, появится ли в порядке дня этот законопроект, это решение ВРУ, которое больше будет все-таки политическим. Как мне представляется, шансы достаточно высоки на принятие этого решения.

Глава комитета ВР по вопросам свободы слова Виктория Сюмар утверждает, что некоторые владельцы медиа пытались сорвать голосование этого закона.

— Как-то они неэффективно пытались сорвать голосование. Я думаю, что если бы их отцы-содержатели сделали серьезные ставки на срыв этого голосования, то у части депутатов обнаружились бы неотложные дела, другие бы вышли в туалет, воды попить, третьи с симпатичными журналистками о жизни поговорить. И банально не хватило бы нескольких голосов. Поэтому, скорее всего, госпожа Сюмар вводит в заблуждение общественность.

Это, собственно, в правилах "Народного фронта", собственно, по Пелевину: все думают, что миром правит тайная ложа, а миром правит явная лажа.

Так откуда единство все же?

— Да никто не хочет прослыть агентом Кремля, не патриотом… Я же к чему говорю, что такие законы, они как бритва делят. Либо ты с нами, поддерживаешь, тогда ты правильный, тогда ты патриотичен. Либо ты не патриотичен, ты агент Путина, агент Кремля и так далее.

Назовите пять достижений генпрокурора Юрия Луценко?

— У него есть одно и главное достижение. Конечно, он выглядит куда как более открытым и коммуникабельным генпрокурором. Отсюда у меня вывод очень простой относительно Юрия Витальевича.

Я достаточно хорошо относился к нему, как к политику, но все-таки генпрокурор – это фигура процессуальная. А процессуальная фигура, то есть требуется соответствующий опыт, знания. И соответственно, в итоге спустя год работы мы имеем самого эффектного генпрокурора за историю независимой Украины. Но, пожалуй, бывали прокуроры и поэффективнее, чем Юрий Витальевич.

Если взять, допустим, того же Шокина, который, я считаю, был несправедливо оплеван, то даже Давид Сакварелидзе, который тяжело заподозрить в симпатиях к Шокину, он говорит, по крайней мере, при Шокине как-то реформа прокуратуры шла, со скрипом, но шла. С нами о чем-то советовались, нашим мнением интересовались. Говорит, а сейчас глухая стена. Дал понять, что, очевидно, не получился Ли Куан Ю в прокурорской корпорации из Юрия Витальевича.

Но да, есть громкие дела, но как-то с крупной рыбой один Ефремов барахтается. И по большому счету, по-прежнему вот этот формат рыбалки на телеканале "Дискавери". Именно в качестве, как пиар, генеральный прокурор, конечно, Юрий Витальевич бесподобен. Он остроумен, он умеет найти слова, он не ждет, когда ситуация сложится так, что его вытолкнет на авансцену и ему придется объяснять. Он первый стремится объяснить те или иные события, действия. Но результатов по большому счету, пока нет.

Сам генпрокурор и даже президент среди крупнейших достижений Луценко за год работы называют успешную конфискацию средств режима Януковича и начало судебного разбирательства дела против Януковича за госизмену.

— Дело в том, что конфискация этих средств – история достаточно сложная. Ведь что конфисковали? Ценные бумаги. То есть на эту сумму уменьшили государственный долг. То есть это была очередная блестящая пиар-акция.

На самом деле, ценные бумаги, их не намажешь на хлеб, ими не оплатишь оборонный заказ и прочее. Поэтому политически – да, Юрий Витальевич абсолютно комфортен Петру Алексеевичу. Но вот вопрос заключается в том, что где вот эти громкие дела, доведенные до конца. Пока, к сожалению, есть процесс, цель – ничто, а процесс – наше все. Вот суть деятельности Юрия Витальевича.

Может проблема не в языке, а в каналах? Почему на русском языке могут делать качественный продукт каналы, а на украинском нет? Спрашивают у нас на смс-портале.

— А это опять же вопрос денег. Если каналы смотрят, туда идет реклама. Если идет реклама, соответственно, у канала лучшие возможности делать программный продукт. Тут все-таки этот вопрос очень плотно завязан на экономику.

Другой момент, у нас все-таки пытаются сформировать такое себе информационное гетто. Когда очень многие из того информационного продукта, который скармливают украинцам, оно как бы не вполне соответствует тому, что существует за пределами Украины.

Вот последняя публикация Financial Times с Медведчуком. У нас Медведчук демонизирован, у нас считается кумом, агентом Путина и прочее. Но тем не менее, для европейских политиков и в США, его рассматривают как фигуру, которая способствует урегулированию урбанистического кризиса. Смотрите, в Financial Times и в Reuters токсичная политическая фигура никогда бы не появилась.

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Да, там прекрасно знают о его отношениях с Путиным, да, прекрасно знают о его эффективности в минском процессе, в освобождении заложников. Но коль пущают, то, соответственно, он рукоподаваем. У нас же эта фигура по умолчанию под запретом, у нас эта фигура демонизирована, но так же не бывает. Значит, где-то идет искажение объективной картины.

Вот я отсылаю нашим радиослушателям — подумайте, в чьих интересах унифицировать, подводить к единой точке зрения, генеральной линии, наших радио и телезрителей?

Давайте относительно Кутового.

— Шахматка начинает заполняться, первый пошел. Да, действительно, не хочу выступать Капитаном Очевидность, это уже пошла информация о том, что Кутовой уходит в отставку, об этом уже говорили более двух недель…

Для меня интрига — будет ли золотой парашют, но уходит достойно, поскольку в существующей конфигурации он не может больше работать. Поступает все-таки, когда министр сам понимает, что дальше он не может работать, сам подает заявление об остатке, это цивилизованный европейский подход. То есть не дожидаясь, пока его из этого кресла вытряхнут.

Поэтому за господина Кутового можно не беспокоиться, он входил в десятку наиболее сильных украинских финансистов, он был одним из первых, кто занимался IPO на украинском финансовом рынке, поэтому без работы он не останется, так что сума ему точно не грозит, найдет применение своим талантам.

Но показательно, я думаю, это не первая персоналия, которая в процессе усушки-утряски правительства покинет свой пост.

А кто еще?

— Тот же господин Омелян, чей конфликт с Бальчуном, с главой "Укрзализныци" уже перешел на банальный личняк, и который всем надоел, к примеру. Ну, под вопросом еще Супрун, там нет ясности. Скорее всего, все-таки правительство Гройсмана устоит, но программа деятельности правительства утверждена не будет, соответственно правительство не получит охранной грамоты на ближайший год и будет находиться в таком себе подвешенном состоянии. Это мой прогноз.

А относительно настроений общества?

— Дело в том, что оценка деятельности правительства крайне низкая, уровень доверия крайне низкий. И по большому счету надо уже менять и ВРУ, глядя на те рейтинги, и Кабмин. Но это не про Украину. Очевидно, править бал будет политическая целесообразность и банальные договорняки в политической верхушке.

Ранее главный редактор музыкального издания Comma.com.uа Сергей Кейн в эфире "ГС" прокомментировал, что квотирования украинской музыки недостаточно, нужно приводить в порядок всю музыкальную индустрию, иначе закон выглядит как популизм.

Также медиаюрист Юрий Крайняк в эфире "ГС" отметил, что с одной стороны, действует закон, который позволяет вещать без квот, а с другой стороны, закон, принятый 23 мая, устанавливает эти самые квоты.