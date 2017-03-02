EUObserver: в Нидерландах грозятся потопить ассоциацию Украины с ЕС

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"В Нидерландах лидер Христианско-демократической партии Сибранд ван Хершма Бума постепенно отходит от традиционной лояльности к ЕС, характерной для Европейской народной партии, в которую входит его политическая сила. Во время дебатов перед выборами, которые пройдут 15 марта, в эфире национального телевидения политик пообещал, что "выбросит в мусорник" постановление нижней палаты парламента о ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, если станет премьер-министром", – об этом пишет голландское издание EUObserver.

"Бума, который претендует на роль следующего главы правительства своей страны, сказал, что не может предсказать сейчас, что и как сделает. А потом неожиданно добавил, что собирается отменить ратификацию украинско-европейского соглашения. Перед тем, 24 февраля, во время дебатов на Radio 1 Бума начал критиковать ЕС, отмечая, что все другие страны тоже откажутся от членства, как это сделала Великобритания, если союз не проведет "решительные" реформы", – говорится в статье.

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"Если Европа продолжит свой курс, Brexit будет не последним подобным случаем", — сказал Бума.

Голландское издание отмечает, что "правоцентристская Христианско-демократическая партия Бумы входит в Европейскую народную партию – крупнейшую политическую силу в Европарламенте, которая традиционно лояльная к ЕС. "Однако, Бума, похоже, пытается склонить на свою сторону избирателей, разочарованных евроинтеграцией, которые боятся наплыва мигрантов", — говорится в публикации.

На этом же пытается играть и главный нидерландский популист Герт Вильдерс, который враждебно относится к ЕС, отмечает EUObserver.

Еще 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против. Голосование состоялось в последний возможный день, поскольку в пятницу Палата представителей прекращает работу до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе. Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года.

Между тем комитет постпредов 28 стран-членов Евросоюза (COREPER) может уже на заседании 2 марта в Брюсселе одобрить переход на безвизовый режим для Украины, сообщил РИА Новости в среду источник в Европарламенте. Переговорщики от Европарламента и Совета ЕС во вторник достигли предварительной договоренности об отмене виз для граждан Украины. Теперь решение должен подтвердить профильный комитет Европарламента, вслед за ним – ЕП на пленарной сессии, а затем – Совет ЕС.

По информации пресс-службы ЕП, "когда изменения вступят в силу, обладатели биометрических паспортов смогут въезжать в ЕС на 90 дней в течение 180-дневного периода для деловых, туристических или семейных поездок". При этом отмечается, что безвизовый режим не предполагает автоматическое получение разрешения на работу, а также не распространяется на Великобританию и Ирландию.

Ранее Совет ЕС формально одобрил новый механизм приостановки действия безвизового режима, который некоторые страны Евросоюза сочли обязательным условием предоставления безвизового въезда для граждан Грузии и Украины. Нормативный документ, содержащий поправки к действующим правилам, будет подписан Европарламентом и председательством Совета ЕС 1 марта и вступит в силу через 20 дней после его публикации в Официальном журнале ЕС.