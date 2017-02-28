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    Порошенко: завершен диалог между Радой, ЕК и ЕП по безвизу для Украины

    Тема:

    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (260)

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    Президент Украины приветствовал завершение триалога Рада-Еврокомиссия-Европарламент относительно безвизового режима с ЕС. Он отметил, что теперь слово за Европарламентом и Советом ЕС.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что диалог между Верховной Радой, Еврокомиссией и Европарламентом по вопросу предоставления Украине безвизового режима завершен.

    Старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ирина Ивашко.
    icps.com.ua
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    "Формальный, но важный шаг на пути к долгожданному в Украине решению! Теперь слово за Европарламентом и Советом ЕС. Приветствую завершение триалога Рада-Еврокомиссия-Европарламент относительно безвизового режима с ЕС", — написал Порошенко во вторник вечером в микроблоге в Twitter.

    Ранее сообщалось, что Европейский парламент, Совет Европейского Союза и Европейская комиссия пришли к согласию в вопросе предоставления Украине безвизового режима. Далее, согласно процедуре, это решение должно быть проголосовано Комитетом Европарламента по вопросам гражданских свобод. После этого законодательная инициатива должна быть проголосована на пленарном заседании ЕП и утверждена на заседании Совета ЕС.

    Свои подписи под документом должны поставить президент Европарламента и представители Совета. Документ должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней после этого.

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