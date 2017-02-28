"Украина - не колония ЕС". В Киеве растоптали флаги Евросоюза

В подводке к видео авторы акции заявляют, что "Украина — не колония ЕС, Украина — не колония РФ", добавляя, что власти, желая "выслужиться перед новым хозяином, развесили везде где только можно флаги ЕС".

"Представители ЕС постоянно ставят Украине условия, которые имеют целью уничтожить украинское производство и превратить Украину в сырьевой придаток Запада. Евросоюз в самые сложные времена для Украины отличился лишь "глубокой озабоченностью". Однако украинское чиновничество в желании выслужиться перед новым хозяином, развесило везде где только можно флаги ЕС", — сказано в описании к видео.

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