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    "Украина - не колония ЕС". В Киеве растоптали флаги Евросоюза

    Тема:

    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (258)

    (обновлено: )899180
    Группа молодых людей сорвала со зданий государственных учреждений в Киеве флаги Европейского союза, после чего растоптала их, следует из опубликованного в интернете видеоролика.
    канал Анны Лисицы в YouTube

    В подводке к видео авторы акции заявляют, что "Украина — не колония ЕС, Украина — не колония РФ", добавляя, что власти, желая "выслужиться перед новым хозяином, развесили везде где только можно флаги ЕС".

    "Представители ЕС постоянно ставят Украине условия, которые имеют целью уничтожить украинское производство и превратить Украину в сырьевой придаток Запада. Евросоюз в самые сложные времена для Украины отличился лишь "глубокой озабоченностью". Однако украинское чиновничество в желании выслужиться перед новым хозяином, развесило везде где только можно флаги ЕС", — сказано в описании к видео.

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