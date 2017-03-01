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    Президент Европарламента подписал документ о безвизе для Грузии

    Тема:

    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация (266)

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    Как подчеркивает пресс-служба правительства Грузии, в официальном журнале ЕС документ о безвизовых поездках в страны Евросоюза будет опубликован "через несколько дней".
    Европарламент
    Francisco Antunes/flickr.com

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Президент Европарламента Антонио Таяни и парламентский секретарь Мальты Крис Агуис подписали в Брюсселе документ о безвизовых поездках граждан Грузии в страны Евросоюза, сообщила в среду пресс-служба правительства Грузии.

    Государственный флаг Украины и Евросоюза
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    Совет Европы 27 февраля формально одобрил введение безвизового режима для граждан Грузии. Он вступит в силу спустя 20 дней после публикации в официальном журнале документа, подписанного главами Совета ЕС и Европарламента.

    "Подписана регуляция, касающаяся безвизовых поездок граждан Грузии. На церемонии в Европарламенте присутствовал сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Документ подписали президент Европарламента Антонио Таяни и парламентский секретарь страны-председателя Евросоюза Мальты — Крис Агуис", — говорится в сообщении.

    Как подчеркивает пресс-служба, в официальном журнале ЕС документ будет опубликован "через несколько дней", после чего, решение о безвизовом режиме вступит в силу одновременно со вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима.

    Совет ЕС выставил это требование в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины. Параллельное вступление в силу безвизового режима для стран, включенных в так называемый "позитивный список", Европарламент и поcтпреды стран-членов ЕС одобрили в декабре.

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    Ранее Совет ЕС формально одобрил новый механизм приостановки действия безвизового режима, который некоторые страны Евросоюза сочли обязательным условием предоставления безвизового въезда для граждан Грузии и Украины.

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