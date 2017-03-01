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    ЕС будет водить безвизом Украину "за нос" еще несколько лет - эксперт

    Тема:

    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация (266)

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    Совет ЕС формально одобрил новый механизм приостановки действия безвизового режима, который некоторые страны Евросоюза сочли обязательным условием предоставления безвизового въезда для граждан Грузии и Украины.
    Государственный флаг Украины и Евросоюза
    Facebook Петра Порошенко

    РИА Новости Украина

    Согласование Европарламентом и Советом ЕС отмены виз для граждан Украины – пиарный этап, потому что принятие решения может растянуться на несколько лет, считает эксперт Кирилл Коктыш.

    Переговорщики от Европарламента и Совета ЕС во вторник согласовали отмену виз для граждан Украины, теперь договоренность должен подтвердить профильный комитет Европарламента, вслед за ним — ЕП на пленарной сессии, а затем — Совет ЕС.

    "Я думаю, что решение Европарламента – это один из этапов, пиарный этап, который может растянуться на несколько лет", — сказал Коктыш РИА Новости.

    Эксперт считает, что ЕС "будет тянуть (с принятием решения о безвизовом режиме с Украиной) настолько, насколько сможет тянуть".

    Старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ирина Ивашко.
    icps.com.ua
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    Коктыщ считает, что заявление президента Украины Петра Порошенко "о фантастическом успехе и прорыве" понятны, поскольку "от этого напрямую зависит его легитимность".

    "С другой стороны, мы понимаем, что отмена виз, если она состоится, притом, что решение Европарламента еще мало что гарантирует, все равно будет приниматься на уровне конкретных стран. Понятно, что эти обстоятельства будут регламентироваться таким количеством условий, которые заведомо будут неприемлемыми для большинства украинцев", — добавил эксперт.

    Ранее Совет ЕС формально одобрил новый механизм приостановки действия безвизового режима, который некоторые страны Евросоюза сочли обязательным условием предоставления безвизового въезда для граждан Грузии и Украины. Нормативный документ, содержащий поправки к действующим правилам, будет подписан Европарламентом и председательством Совета ЕС 1 марта и вступит в силу через 20 дней после его публикации в Официальном журнале ЕС.

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