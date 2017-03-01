Арьев: пока есть риск срыва предоставления Украине безвиза

КИЕВ 1 мар — РИА Новости Украина. Риск срыва безвизового режима для Украины остается, заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко, председатель подкомитета по вопросам межпарламентских связей, двусторонних и многосторонних отношений комитета Рады по иностранным делам Владимир Арьев.

Однако, по его словам, у Киева есть основания для осторожного оптимизма.

"Все может произойти. Мы научены опытом, что неприятные "сюрпризы" происходят гораздо чаще, чем раньше. Но пока выглядит так, что все будет хорошо. Можно ожидать "безвиза" с осторожным оптимизмом", — отметил Арьев, сообщает "Обозреватель".

Он также подчеркнул, что возможная победа правого кандидата на президентских выборах во Франции не должна повлиять на решение ЕС по визовой либерализации.

"Думаю, это уже не повлияет", — подытожил нардеп.

Ранее источник в Европарламенте заявил, что комитет постпредов 28 стран-членов Евросоюза (COREPER) может уже на заседании 2 марта в Брюсселе одобрить переход на безвизовый режим для Украины.