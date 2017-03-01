наверх
01.03.201717:00
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.14
  • USD27.16+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Арьев: пока есть риск срыва предоставления Украине безвиза

    Тема:

    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация (266)

    (обновлено: )65
    По словам нардепа Владимира Арьева, хотя все еще есть риск срыва предоставления Украине безвизового режима, уже можно ожидать его "с осторожным оптимизмом".
    Владимир Арьев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ 1 мар — РИА Новости Украина. Риск срыва безвизового режима для Украины остается, заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко, председатель подкомитета по вопросам межпарламентских связей, двусторонних и многосторонних отношений комитета Рады по иностранным делам Владимир Арьев.

    Государственный флаг Украины и Евросоюза
    Facebook Петра Порошенко
    ЕС будет водить безвизом Украину "за нос" еще несколько лет - эксперт

    Однако, по его словам, у Киева есть основания для осторожного оптимизма.

    "Все может произойти. Мы научены опытом, что неприятные "сюрпризы" происходят гораздо чаще, чем раньше. Но пока выглядит так, что все будет хорошо. Можно ожидать "безвиза" с осторожным оптимизмом", — отметил Арьев, сообщает "Обозреватель".

    Он также подчеркнул, что возможная победа правого кандидата на президентских выборах во Франции не должна повлиять на решение ЕС по визовой либерализации.

    "Думаю, это уже не повлияет", — подытожил нардеп.

    Ранее источник в Европарламенте заявил, что комитет постпредов 28 стран-членов Евросоюза (COREPER) может уже на заседании 2 марта в Брюсселе одобрить переход на безвизовый режим для Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Шахтеры. Архивное фото
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов
    Владимир Арьев
    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация
    Надежда Савченко
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия