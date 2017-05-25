Безвиз. Что ждет украинцев на границе?

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В преддверии введения безвизового режима с ЕС украинские пункты пропуска в авральном порядке готовятся к нововведениям. 24 мая перед президентом Петром Порошенко даже отчитывался глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко.

В целом пункты пропуска к безвизу готовы. В комментарии радиостанции Голос Столицы это подтвердил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян:

"Це підтвердили і перевіряли кілька комісій ЄС під час процесу, коли Україна готувалася до лібералізації візового режиму. Загалом обладнано понад 1200 робочих місць по всіх 157 основних пунктах пропуску. Тому в цьому питанні з нашого боку, Державної прикордонної служби, жодних проблем немає. Розділ за метою поїздки все-таки буде. Чому? Тому що, і ми, до речі, такий експеримент вже впродовж тривалого часу проводимо, це на Краківці і на Раві Руській. Річ в тім, що десь до 70-75% цього скупчення автотранспорту складають учасники малого прикордонного руху, тобто мешканці прикордонних районів, які мають право вільно, фактично, в будь-який час і в необмеженій кількості перетинати кордон до Польщі, і власники автомобілів на іноземній реєстрації. Тобто ці дві категорії складають практично 70-75% скупчення автотранспорту. Тому на Краківці, на Раві Руській вже кілька місяців проводиться експеримент, де розділені смуги руху, і в тому числі ця категорія іде по окремій смузі руху, і окрема смуга руху відведена для тих громадян, які ідуть з метою туризму чи в якихось бізнесових справах, тобто щоби вони не стояли в цій загальній черзі".

УНИАН Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян. Архивное фото

При этом Виктор Назаренко сообщил, что, несмотря на реконструкцию пунктов, кардинально увеличить их пропускную способность пока не удалось. А наиболее напряженной остается польский участок, пропуск на нем иногда превышает проектные возможности в 1,5-2 раза. Прокомментировал ситуацию помощник начальника западного регионального управления Госпогранслужбы Владимир Шеремет.

Ви можете підтвердити, що на західному кордоні найпопулярнішою та завантаженою ділянкою є польська ділянка?

— Так, я підтверджую. Саме ділянка українсько-польського кордону є саме найбільше завантажена в нас серед усіх ділянок на кордоні з ЄС. До цього питання є такий комплексний підхід. Перший підхід — все-таки побудова нових пунктів пропуску. В нас планується десь попередньо за рік-два — це будівництво двох нових пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Друге — це розширення пропускних спроможностей тих пунктів пропуску, які вже побудовані. Наприклад, в нас є пункти пропуску, які є на польській стороні — це Угринів і Грушів, вони зараз працюють лише 30%. І є можливість запустити їх на 100%. Для цього потрібно з української сторони побудувати дорогу. І зараз такі плани є. Цього року вже закладені гроші, європейські гранти, і будуть будуватися дороги, під'їзні дороги до цих найбільших пунктів пропуску. Також зараз є пропозиція щодо перегляду меморандуму щодо кількості транспортних засобів, які польська сторона бере за годину часу. Тобто, якщо зараз польська сторона в пункті пропуску Краківець за годину бере 100 транспортних засобів, ми зараз виходимо з пропозицією щодо того, щоб збільшити цю пропускну спроможність польських служб. Це прикордонної і митної служби. Тому ми гадаємо, що ці заходи значною мірою зменшать черги, які є перед пунктом пропуску.

Тобто українські пункти пропуску можуть збільшити пропускну здатність?

— Ні. Наші пункти пропуску і так працюють з навантаженням в півтора рази. Просто ці пункти пропуску, які були побудовані на польській стороні, був підписаний відповідний меморандум. І технічно без під'їзних доріг до пунктів пропуску польська сторона не може збільшити пропускну спроможність своїх пунктів пропуску. Тому питання побудов інфраструктури з нашої сторони — дороги, і з польської сторони, вони зараз ведуться, і як раз, ми так думаємо, в найближчий рік це буде зроблено. Тому ті пункти пропуску запрацюють на більшу потужність.

По-перше, планується, в нас вже вийшов на фінальну стадію пункт пропуску Нижанковичі-Мальховіце, це поблизу Старого Самбора. Вже, наскільки мені відомо, польська сторона закінчила всі документи щодо проектної спроможності, і вже будуть цього року починатися будівельні роботи. А з нашої сторони хотів би вам довести, що до пункту пропуску вже майже побудована дорога.

Чи модернізують з технічної точки зору ці пункти пропуску, які вже працюють?

— Все-таки всі пункти пропуску, ми вже обладнали засобами для зчитування біометричних паспортів. Також основне — це те, що наші всі пункти пропуску підключені до європейської бази Інтерполу. Це дуже важливо. Це основне, що є. Окрім цього, технічні засоби, які ми отримали по міжнародній технічній допомозі, також дозволяють нам якісно, так як наші європейські колеги, проводити догляд транспортних засобів для виявлення заборонених речовин, так само і для виявлення небезпечних людей, які як слідують в Україну, так і виїжджають на територію країн ЄС.

Чи будуть на пунктах пропуску окремі черги для тих, в кого біометричний паспорт, і для тих, у кого звичайний паспорт з візою?

— Ні. Такого не буде. Ви самі розумієте, це не передбачено законодавством. Тому люди, дуже багато людей, які мають і старі паспорти, і вони є дійсні, тому це буде нечесно по відношенню або до однієї, або до другої групи, якщо будуть окремі якісь полоси.

А які служби зараз здійснюють перевірки на кордоні?

— Наскільки мені відомо, в пунктах пропуску служби основні служби — це прикордонна служба, представники фіскальної служби, зокрема, митниця, також є представники служби, які займаються вантажними перевезеннями, це екологічна, фітослужба. Тобто це ті служби, які знаходяться на кордоні, провадять свою діяльність.

А як щодо інтелектуальних систем відеоспостереження, зчитування номерних знаків? З'являться такі системи відеоспостереження?

— Я думаю, з часом — так. Це питання взаємодопомоги, співпраці з міжнародно-технічними організаціями, я думаю, ми з часом і це питання вирішимо.

Президент вчора повідомив про те, що на пунктах пропуску будуть працювати консультанти…

— Я не можу коментувати ідеї пана президента, але вам скажу, що ми, представники державної прикордонної служби, активно допомагаємо подорожуючим. І напередодні введення безвізового режиму на основних пунктах пропуску ми попередньо будемо інформувати людей, які будуть виїжджати вже з біометричними паспортами, про те, що потрібно мати для того, щоб по біометричному паспорту в'їхати. Тобто документи, які потрібно, і що потрібно пред'явити нашим європейським прикордонникам для того, щоби безперешкодно перетнути кордон.

А що потрібно?

— Ви знаєте, я хотів би всіх громадян України і ваших слухачів заспокоїти. Ця страшилка, яка зараз побутує в суспільстві, що потрібно вести ледь не купу таких документів. Я хочу відкрити маленьку таку таємницю, все, що кажуть, що гроші, доказати мету перебування, це і раніше було, воно і зараз є. І ми, представники державної прикордонної служби, на нас також покладені такі обов'язки. Це не є обов'язком нашим, це просто всі правоохоронні органи, прикордонники, як ми, так і європейські, мають право це запитати. Тому я хочу, як кажуть, запевнити слухачів, що упередженого ставлення від європейських колег наших, прикордонників, до громадян України не буде.

Тобто всі документи, які зараз вимагаються, далі так само будуть запитувати?

— Так. Якщо брати з 10-ти осіб, в одного запитають… Не буде такого, як зараз такий зробили страшилку.

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Фінансову платоспроможність, як можна довести?

— В людини є кошти на руках, якщо в людини є гроші на карточці, то в будь-якому пункті пропуску, наскільки я знаю, є банкомати. Можна, як кажуть, показати, карточку засунути і показати баланс, який є на карточці. Це не є проблема. Повірте, що якщо людина їде на на траспортному засобі, і вона їде відпочивати, ніхто не буде вимагати показувати, скільки є грошей. Це є страшилка. Якщо людина їде країн ЄС, вона ж розраховує, що потрібна якась відповідна кількість коштів. І це також розуміють наші європейські друзі-прикордонники. Я думаю, що це не варто це слухати, все буде гаразд. І до громадян України будуть відноситися дуже добре. І ми недавно зустрічалися, наприклад, з польськими прикордонниками, вони дуже радіють за нас, що ми отримали безвізовий режим. І вони чекають наших громадян до себе в гості, до Польщі, до інших країн ЄС.

Ранее дипломат Александр Хара заявил в эфире "ГС", что за неимением успехов в сфере экономики и прекращения боевых действий на Востоке, Петр Порошенко пытается выдать желаемое за действительное.

Также политический эксперт Янина Соколовская в эфире Голоса Столицы обратила внимание, что Европейский Союз стал для украинцев синонимом мечты и хорошей жизни.