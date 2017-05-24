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    Общество

    В Госпогранслужбе заявили о готовности к безвизу с ЕС

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    Евросоюз отменил визы для украинцев (443)

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    Глава Госпогранслужбы заявил, что в ходе подготовки к безвизу они "внимательно изучили опыт Молдовы и Грузии, провели консультации со всеми европейскими институтами в сфере пограничной безопасности".
    Виктор Назаренко
    Государственная пограничная служба Украины

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко заявил, что ведомство в целом готово к вступлению в силу безвиза с ЕС, сообщает "112 Украина".

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    "В ходе подготовки к безвизу мы внимательно изучили опыт Молдовы и Грузии, провели консультации со всеми европейскими институтами в сфере пограничной безопасности", — отметил он.

    "В частности, докладываю, что с "Фронтекс" мы договорились о привлечении их офицеров с 10 июня по совместной службе в 12 основных пунктах пропуска. Это дает нам возможность спрогнозировать возможные риски и пассажиропотоки. В настоящее время продолжаем комплекс определенных мероприятий. На 11 июня запланировано усиление смен на всех пунктах пропуска и дополнительное привлечение резервов. Служба в целом готова к действиям в условиях безвиза с ЕС", — отчитался Назаренко в ходе совещания по подготовке ко вступлению в силу безвиза.

    Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано 22 мая в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу через 20 дней, то есть с 11 июня.

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