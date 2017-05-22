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    Порошенко: в ближайшее время ЕС опубликует решение о введении безвиза

    Тема:

    Евросоюз отменил визы для украинцев (432)

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    По словам президента Петра Порошенко, на днях в Официальном вестнике Евросоюза ожидается официальная публикация о введении безвизового режима для украинских граждан.
    Президент Петр Порошенко на мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко ожидает в ближайшие дни обнародования в Официальном журнале ЕС законодательного акта о предоставлении Украине безвизового режима. Об этом Порошенко сообщил во время мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области.

    Президент Петр Порошенко во время визита в Германии
    Сайт президента Украины
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    "Мы окончательно порвали с советским и постсоветским прошлым, уверенно держа европейский курс", — отметил Порошенко.

    "На днях в Официальном вестнике Евросоюза ожидается официальная публикация о введении безвизового режима для украинских граждан, а в полночь 11 июня первый украинец, в паспорте которого не будет визы, пересечет государственную границу в направлении одной из европейских стран", — подчеркнул Порошенко.

    Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме.

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    Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны. Граждане Украины смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более чем 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

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