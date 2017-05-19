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    Решмедилова: "антицерковные" законы ставят под угрозу безвизовый режим с ЕС

    Тема:

    Евросоюз отменил визы для украинцев (429)

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    По словам политолога, ведущего аналитика международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины" Александры Решмедиловой, "антицерковные" законопроекты ущемляют права граждан. Такие инициативы ставят под угрозу безвизовый режим.
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    Накануне, 18 мая, Верховная Рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как в Украине, так и за ее пределами. В Украинской православной церкви Московского патриархата считают эти законы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов. 

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    Заместитель председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сообщил, что Рада не будет в четверг рассматривать законопроекты о деятельности религиозных организаций, так как нет необходимого количества голосов для их принятия.

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    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Решмедилова: "антицерковные" законы ставят под угрозу безвизовый режим с ЕС
    Евросоюз отменил визы для украинцев
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