Хроника 22 мая: официальный безвиз, ликвидация Госсанэпидслужбы, теракт в Манчестере

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 22 мая, решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу в ночь на 11 июня. В этот же день Кабмин ликвидировал Госсанэпидслужбу, суд разрешил заочно судить Януковича и Азарова, а Deutsche Bank отключил счета украинских клиентов. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Решение о безвизе опубликовано и вступит в силу 11 июня

Президент Петр Порошенко заявил, что решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз опубликовано в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу в ночь на 11 июня. На прошлой неделе в Страсбурге президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины.

Суд разрешил заочно судить Януковича и Азарова

Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочное привлечение к ответственности экс-президента Украины Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. Речь идет о привлечении к ответственности в рамках дела о присвоении госсредств в крупнейшем в стране операторе фиксированной телефонной связи компании "Укртелеком".

Кабмин ликвидировал Госсанэпидслужбу

Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы путем ее присоединения к Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. "Вместе с тем дальнейшее функционирование Госсанэпидслужбы нецелесообразно, поскольку на сегодня выполнение ее функций обеспечивают Минздрав, Гоструд и Госпродслужба", — отмечается в постановлении Кабмина.

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Deutsche Bank отключил счета украинских клиентов

Deutsche Bank Trust Company Americas отключил счета украинских клиентов, такое решение ставит под угрозу банковскую систему страны, заявили банкиры в ходе круглого стола. Между тем, по мнению НБУ, проблема не является масштабной, поскольку лишь 8% от всех экспортно-импортных контрактов проходило через "пострадавшие" банки. Кроме того, НБУ прорабатывает возможность возложения функции клирингового банка на один из крупных банков.

"Укрзализныця" ввела запрет на транзит российских вагонов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") ввела запрет на перевозку всех грузов и порожних вагонов, в том числе транзит по территории Украины для ряда компаний-собственников из РФ. В "Укрзализныце" отметили, что разрешен прием к перевозке всех порожних вагонов собственности указанных компаний, назначением на РЖД. Запрет введен с 18 мая до отмены.

В Украине планируют изменить ширину железнодорожной колеи

Украина рассматривает вопрос изменения ширины железнодорожной колеи, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины по итогам заседания украинско-французской рабочей группы по вопросам транспорта. Отмечается, что французская сторона рассмотрит возможность экспертно-консультационной помощи и будет способствовать привлечению средств Европейского Союза для получения технической помощи в реализации проекта по системе изменения ширины колеи в Украине.

Вятрович призвал украинцев не общаться с родственниками из России

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович призывает украинцев порвать все связи с Россией, в частности прекратить общение с родственниками, проживающими в РФ. "Прочь от Москвы, или Простые вещи, которые спасают. Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине. Все, что удерживает связь между нашими странами (экономика, язык, история, культура, традиции, и, наконец, даже родственные связи), будет использовано против нас", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Десятки националистов пытались "украинизировать" ливанский ресторан в Киеве

Участники общественной организации "Национал-патриотическое движение Украины" во главе с активистом Михаилом Ковальчуком угрожали владельцам ресторана ливанской и восточной кухни "Linas Сafe" на Бессарабской площади, требуя освободить помещение, в частности, из-за неиспользования персоналом украинского языка во время обслуживания. Как утверждают члены движения, ранее сотрудники общепита агрессивно отреагировали на замечание по поводу украинского языка.

В Киеве исчез бюст основоположника украинского национализма

Неизвестные украли бюст одного из лидеров украинского национального движения конца XIX — начала XX века, одного из основоположников украинского национализма Николая Михновского на Байковом кладбище в Киеве, сообщил журналист Роман Коваль. Николай Михновский — украинский адвокат, политический и общественный деятель, сторонник идеи государственной независимости Украины, один из основоположников украинского национализма. Участвовал в создании первой политической партии Восточной Украины — Революционной украинской партии (РУП).

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