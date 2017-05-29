Как безвиз угробит Украину

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Если раньше украинцы массово выезжали на заработки преимущественно в РФ, то с 2014 года они все чаще едут в Польшу, где можно заработать значительно больше, чем охваченной кризисом Украине, пишет британская газета Financial Times.

При этом в других странах Евросоюза встревожены, что после получения безвиза поток украинцев хлынет дальше на Запад в поисках, где бы получше заработать, несмотря на отсутствие разрешения на трудоустройство.

Сейчас же число трудовых мигрантов из Украины, которые получили разрешение на работу в Польше, выросло в шесть раз с 2013 года, сообщает издание со ссылкой на данные польского министерства семьи, труда и социальной политики.

В 2016 году временную регистрацию на работу получили 1,3 миллиона украинцев, еще 116 тысяч получили возможность легального трудоустройства в Польше на более длительный срок.

Характерно, что в среднем зарплата трудовых мигрантов из Украины в Польше примерно в пять раз выше, чем сумма, которую они могут получить за ту же работу на родине.

Украина теряет рабочие руки

Демографическую ситуацию в Украине, трудовую миграцию из страны и ее вероятные последствия РИА Новости Украина прокомментировал политический эксперт, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

По его мнению, Украине уже поздно говорить о так называемом оттоке мозгов, который был ключевой проблемы середины, второй половины 90-х, в 2000-х годах, когда "Украина семимильными шагами теряла свой производственный, интеллектуальный потенциал".

"Сейчас Украине нужно говорить просто о том, что она теряет рабочие руки…. Исходя из данных доступной статистики разных отраслей, можно предположить, что в Украине уже сравнялось количество работающих людей и количество пенсионеров, то есть количество людей, которые формируют бюджет и людей, которые являются потребителями бюджета", — отметил политолог.

Поедут в ЕС, чтобы… остаться

Эксперт продолжил: чудовищная ситуация с падением ВВП, с падением промышленного производства в Украине привела к тому, что радикально сокращается количество рабочих мест, радикально сокращается покупательская способность населения, цена зарплат, "и люди вынуждены искать лучшей судьбы где-то там еще — это страны Евросоюза, Российская Федерация, и зарабатывать там деньги".

"Но главное ведь что? Что они не платят здесь (в Украине — ред.) налоги. И хорошо, если пересылают сюда некие сбережения. И они балансируют в некотором смысле, конечно, экспортно-импортный баланс. Но украинское правительство и тут чудит: с гипотетическим введением виз против Российской Федерации. В общем, "назло маме отморожу уши", - сказал Павлив.

При этом рост трудовой миграции отмечают все эксперты, добавил он.

"Сейчас с введением нового либерализованного режима пересечения границы с Европейским Союзом, я полагаю, что всеми правдами и неправдами огромное количество людей еще просочиться как-то в Евросоюз, чтобы опять же окольными путями остаться там с целью незаконной трудовой деятельности", - дал прогноз политолог.

Государство не решает проблем, а создает иллюзорную реальность.

Какие опасности несет подобная ситуация? Во-первых, это грозит резким ухудшением имиджа Украины в Европы, "который и так, в принципе, на ладан дышит", отметил эксперт. Во-вторых, грозит еще большим сокращением количества работающих людей в Украине — "в сторону негативного баланса, назовем это так, иждивенцев из бюджета".

В целом же, уверен Павлив, позитивных тенденций мы не наблюдаем: "государство занято прямо противоположными задачами, мало связанными с восстановлением экономики, мира в стране, торговых отношений с традиционными рынками, созданием рабочих мест, восстановлением промышленного производства…".

"Государство занимается созданием иллюзорной реальности сугубо в своих электоральных целях. Мне кажется, реальность объективная, вне сомнения, все равно сыграет свою роль, и народ украинский должным образом оценит "успехи" этой ничтожной власти", — подытожил политолог.

Безвиз как избавление от активных украинцев

Многие украинцы действительно воспринимают безвизовый режим как возможность поехать в Европу и нелегально трудоустроиться, уверен политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Впрочем, сам безвиз, отмечает эксперт, может только усложнить украинцам передвижение по Европе. Он сослался на опыт уже получившей безвиз Молдовы: на границе надо предъявить не только бронь гостиницы, но и подтверждение собственной платежеспособности, другие документы.

"А если выражение вашего лица не понравится пограничному офицеру, то вас могут и завернуть на границе, отправить назад. Чего с визами никогда не было", — заявил политолог.

А для власти давно обещанный безвиз может стать инструментом социального управления, добавляет эксперт.

"Дело в том, что, скорее всего, безвиз… Порошенко — человек предельно рациональный, он прекрасно понимал, что эта возможность уехать будет работать как клапан, который будет стравливать излишне активных и пассионарных из страны", — резюмировал Золотарев.

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