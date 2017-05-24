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    Сенат Нидерландов готов к ратификации Соглашения Украина-ЕС

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    Евросоюз отменил визы для украинцев (438)

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    По данным местных СМИ, 30 мая "за" ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом могут проголосовать 48 голландских сенаторов, "против" будут 27.
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В Сенате Нидерландов образовано большинство в поддержку Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, сообщил активист украинской общины в Нидерландах Александр Снидалов.

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    Помимо традиционных сторонников соглашения — сенаторов от VVD, D66, GroenLinks, PvdA — документ поддержали девять сенаторов партии CDA и трое от партии CU, которые официально против принятия соглашения.  

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    "Этого большинства будет более чем достаточно для успешного голосования через неделю", — написал Снидалов на странице в Facebook.  

    Кроме того, по данным радиостанции BNR, 30 мая "за" ратификацию Соглашения об ассоциации могут проголосовать 48 голландских сенаторов, "против" – 27.

    Напомним, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты, 55 проголосовали против. 

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    Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.
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