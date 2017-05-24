Сенат Нидерландов готов к ратификации Соглашения Украина-ЕС

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В Сенате Нидерландов образовано большинство в поддержку Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, сообщил активист украинской общины в Нидерландах Александр Снидалов.

Помимо традиционных сторонников соглашения — сенаторов от VVD, D66, GroenLinks, PvdA — документ поддержали девять сенаторов партии CDA и трое от партии CU, которые официально против принятия соглашения.

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"Этого большинства будет более чем достаточно для успешного голосования через неделю", — написал Снидалов на странице в Facebook.

Кроме того, по данным радиостанции BNR, 30 мая "за" ратификацию Соглашения об ассоциации могут проголосовать 48 голландских сенаторов, "против" – 27.

Напомним, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты, 55 проголосовали против.

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