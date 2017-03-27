Хан ожидает скорой ратификации Нидерландами ассоциации ЕС с Украиной

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан ожидает в течение двух недель ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной.

Нидерланды — единственная страна ЕС, которая пока не ратифицировала это соглашение. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

"После очень позитивных, с моей точки зрения, выборов в Нидерландах я ожидаю, так скажем, заключительный фрагмент паззла в завершении ратификации соглашения об ассоциации с Украиной в течение двух следующих недель", — привели РИА Новости в пресс-службе Еврокомиссии слова выступления Хана в комитете Европарламента по гражданским свободам.

Победу на парламентских выборах в Нидерландах одержала праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) во главе с действующим премьером Марком Рютте, выступающим за ратификацию соглашения об ассоциации ЕС-Украина.

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