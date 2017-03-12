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    Посол: у ЕС нет "плана Б" при нератификации Нидерландами ассоциации

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    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация (282)

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    Хьюго Мингарелли надеется, что Сенат Нидерландов ратифицирует соглашение: "27 стран-членов ратифицировали. Европейский парламент ратифицировал и Верховная Рада ратифицировала".
    Хьюго Мингарелли
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюго Мингарелли надеется, что Сенат Нидерландов успешно ратифицирует Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку у союза нет плана "Б", информирует УНИАН. 

    Флаг Нидерландов
    flickr.com/Marjolein & Willem Frank
    EUObserver: в Нидерландах грозятся потопить ассоциацию Украины с ЕС

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    "У нас нет плана "Б" по простой причине, что для нас оно должно быть ратифицировано. Так что мы надеемся, что Сенат ратифицирует это Соглашение. 27 стран-членов ратифицировали. Европейский парламент ратифицировал и Верховная Рада ратифицировала. Оно должна быть ратифицировано", — заявил Мингарелли. 

    Напомним, нижняя палата парламента Нидерландов на заседании подтвердила ратификацию соглашения об ассоциации с Украиной. За ратификацию соглашения проголосовали 89 из 150 депутатов палаты.

    Ранее лидеры стран-членов ЕС приняли законодательно обязывающее решение, которое должно позволить Нидерландам ратифицировать соглашение об ассоциации Украина — ЕС, учитывая результаты референдума, на котором граждане страны проголосовали против этого соглашения. Оно вступит в силу только после ратификации в Нидерландах соглашения Украина — ЕС. 

    Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

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