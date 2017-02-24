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    Парубий: решение парламента Нидерландов - уверенный шаг к ассоциации с ЕС

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    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (253)

    (обновлено: )11701
    Председатель Верховной Рады ожидает, что сенат Нидерландов также поддержит ратификацию соглашения об ассоциации Украины и ЕС. По его мнению, "вскоре мы получим окончательное решение по соглашению".
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Владимир Струмковский/Facebook

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий выразил уверенность, что сенат Нидерландов вслед за нижней палатой также поддержит ратификацию соглашения об ассоциации с ЕС.

    Нижняя палата парламента Нидерландов на заседании в четверг подтвердила ратификацию соглашения об ассоциации с Украиной. За ратификацию соглашения проголосовали 89 из 150 депутатов палаты.

    Ростислав Томенчук
    112 Украина
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    "Это еще один уверенный шаг к определенной нами цели — ассоциации с ЕС. Это голосование не является окончательным. Ожидаем решения сената, при этом у меня есть уверенность, что сенат также поддержит ратификацию соглашения об ассоциации Украины и ЕС… Я убежден, что большинство членов сената поддержат Украину, и вскоре мы получим окончательное решение по соглашению Украина-ЕС", — сказал Парубий на заседании парламента в пятницу.

    Ранее лидеры стран-членов ЕС приняли законодательно обязывающее решение, которое должно позволить Нидерландам ратифицировать соглашение об ассоциации Украина — ЕС, учитывая результаты референдума, на котором граждане страны проголосовали против этого соглашения. Оно вступит в силу только после ратификации в Нидерландах соглашения Украина — ЕС. 

    Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

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