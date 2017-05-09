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    В Нидерландах подтвердили дату рассмотрения ассоциации ЕС с Украиной

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    Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby (649)

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    В комитетах Сената Нидерландов принято решение провести дебаты по украинскому вопросу во вторник 23 мая. В официальном сообщении не уточняется, состоится ли голосование в тот же день, или будет перенесено на следующее пленарное заседание.
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) получил последние документы для рассмотрения решения о ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной и назначил дату дебатов. Об этом сообщает "Европейская правда" с ссылкой на официальные данные нидерландского парламента.

    Флаг Нидерландов
    flickr.com/Marjolein & Willem Frank
    EUObserver: в Нидерландах грозятся потопить ассоциацию Украины с ЕС

    В Сенате сообщили, что во вторник, 9 мая, поступили необходимые решения комитетов.

    Исходя из этого, принято решение провести дебаты по украинскому вопросу во вторник 23 мая. В официальном сообщении не уточняется, состоится ли голосование в тот же день, или будет перенесено на следующее пленарное заседание. Ранее сообщалось, что в Сенате рассматривают варианты дебатов по украинскому вопросу 23 мая или 6 июня.

    Между тем, в пресс-службе парламента напомнили, что в апреле выносилась на рассмотрение предложение признать ратификационный закон "контраверсионным", что затормозило бы его одобрение — тогда в Сенате не нашлось голосов в поддержку идеи отказа от ратификации.

    Одобрение ратификации в Сенате остается последним законодательным шагом, который разблокирует официальный запуск ассоциации Украина-ЕС. Нидерланды — единственная страна ЕС, которая пока не ратифицировала это соглашение. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

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