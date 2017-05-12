Соглашение об ассоциации оказалось "откровенно кабальным" - Медведчук

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Украинские товаропроизводители оказались заложниками "заведомо невыгодного и откровенно кабального" Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, экспансия на рынок ЕС "провалена окончательно и бесповоротно", заявил лидер движения "Украинский выбор — право народа", представителя Украины в политической подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

"Украинские товаропроизводители оказались заложниками подписанного в 2014 году заведомо невыгодного и откровенно кабального Соглашения об ассоциации с ЕС… Результат не заставил себя ждать: широко распиаренная зона свободной торговли с ЕС, вступившая в силу с 1 января 2016 года, оказалась для Украины зоной обмана и дискриминации", — приводятся слова Медведчука на сайт движения.

Он напомнил, что "и в 2016, и в 2017 году по ряду позиций украинские экспортеры исчерпали объемы беспошлинных поставок уже в первые недели января… возмущение украинских экспортеров побудило власть поднять вопрос о пересмотре квот… но, как оказалось, европейцы идти на уступки Киеву не спешат".

Медведчук считает, что к "партнерству" с Киевом у Брюсселя типично европейский прагматичный подход: увеличенные квоты на то, что Украина не производит, и мизерные ― на продукцию, которую она готова отправлять на экспорт.

"И хотя окончательное решение Европарламент примет только через несколько недель, уже сейчас очевидно: обещанная евроинтеграторами экспансия на рынок ЕС провалена окончательно и бесповоротно", — приводятся слова Медведчука.

В 2014 году Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. Его ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

В Украине с 1 января 2016 вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС.