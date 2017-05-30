Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение об ассоциации Украина - ЕС

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КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Сенат Нидерландов — верхняя палата парламента — поддержал ратификацию соглашения об ассоциации Украина — Европейский Союз, передает УНИАН.

Голосование за соответствующий законодательный акт состоялось в Гааге в рамках пленарного заседания сената, в который входят 75 депутатов.

Законодательный акт должен быть подписан королем и вступит в силу после публикации в Государственном журнале.

Представитель верхней палаты парламента страны сообщил РИА Новости, что число сторонников соглашения в сенате вдвое превысило число его противников.

На заседании присутствовали голландский премьер-министр Марк Рютте и глава МИД страны Берт Кундерс, поддерживающие ассоциацию Украина — ЕС.

Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон относительно ратификации соглашения об ассоциации Украина — ЕС 23 февраля.

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Ранее глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что координации между участниками процесса евроинтеграции Украины недостаточно. Он счел отставание интеграционных процессов от графика очень значительным и подчеркнул, что выполнение соглашения об ассоциации является краеугольным камнем в отношениях Украины и ЕС.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. Политическая часть соглашений начала частично действовать на предварительной основе уже в 2014 году, а с 1 января 2016 года предварительно выполняется соглашение о зоне свободной торговли ЕС и Украины.