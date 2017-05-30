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    "Оппоблок" требует пересмотра части соглашения об ассоциации с ЕС

    Тема:

    Нидерланды одобрили соглашение об ассоциации Украины с ЕС (464)

    (обновлено: )22520
    "Оппозиционный блок" требует от власти начать переговоры о пересмотре экономической части и "принять меры по восстановлению позиций украинских экспортеров на всех зарубежных рынках".
    Флаги ЕС возле офиса Центрального европейского банка во Франкфуркте (Германия)
    REUTERS Ralph Orlowski

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Фракция "Оппозиционного блока" в Раде требует пересмотра экономической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

    Флаг Нидерландов
    flickr.com/Marjolein & Willem Frank
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    "Оппозиционный блок" приветствует окончательную ратификацию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Однако мы требуем в интересах государства и его граждан пересмотреть экономическую часть соглашения. Отношения с зарубежными партнерами должны быть взаимовыгодными", — говорится в заявлении фракции, опубликованном во вторник на сайте партии.

    Как отмечается, "Оппозиционный блок" требует от власти начать переговоры о пересмотре экономической части и "принять меры по восстановлению позиций украинских экспортеров на всех зарубежных рынках".

    Во вторник парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС одобрил соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Теперь его должны подписать король и министр иностранных дел Нидерландов, затем нормативный документ опубликуют в официальном вестнике страны. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассчитывает, что процедура ратификации соглашения будет завершена к саммиту Украина-ЕС в июле.

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