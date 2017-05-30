"Оппоблок" требует пересмотра части соглашения об ассоциации с ЕС

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Фракция "Оппозиционного блока" в Раде требует пересмотра экономической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"Оппозиционный блок" приветствует окончательную ратификацию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Однако мы требуем в интересах государства и его граждан пересмотреть экономическую часть соглашения. Отношения с зарубежными партнерами должны быть взаимовыгодными", — говорится в заявлении фракции, опубликованном во вторник на сайте партии.

Как отмечается, "Оппозиционный блок" требует от власти начать переговоры о пересмотре экономической части и "принять меры по восстановлению позиций украинских экспортеров на всех зарубежных рынках".

Во вторник парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС одобрил соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Теперь его должны подписать король и министр иностранных дел Нидерландов, затем нормативный документ опубликуют в официальном вестнике страны. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассчитывает, что процедура ратификации соглашения будет завершена к саммиту Украина-ЕС в июле.