Саакашвили - главе райсовета Одесской области: "Ты ноги мне лизал, милый"

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с главой Килийского районного совета Павлом Бойченко.

Так, накануне Саакашвили приехал "инспектировать" участок трассы "Спасское-Вилково", открытый после ремонта 26 мая. Бывший губернатор заявил, что средства на ремонт "выбил" он, однако не все работы выполнены. Перепалка с Бойченко произошла в Вилково.

"Имел "счастье" общаться с бывшим президентом и бывшим губернатором. С таким количеством хамства и агрессии я давно уже не сталкивался. Человек, который обещал много, но не сделал ничего. Особенно впечатляет это "ты лизал мои пальцы, а теперь лижешь чужие" — это стиль человека… это же и президент, и губернатор", — написал Бойченко на своей странице в Facebook, выложив соответствующее видео.

В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей бороться с коррупцией. Он также обвинил президента Петра Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. Экс-губернатор заявил о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду и о планах создать в Украине свою политическую силу.