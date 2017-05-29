наверх
29.05.201711:16
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Саакашвили - главе райсовета Одесской области: "Ты ноги мне лизал, милый"

    (обновлено: )64910
    Перепалка между Павлом Бойченко и Михаилом Саакашвили произошла в Вилково, куда бывший губернатор приехал "инспектировать" участок трассы "Спасское-Вилково", недавно открытый после ремонта.
    Лидер Движения новых сил, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с главой Килийского районного совета Павлом Бойченко.

    Так, накануне Саакашвили приехал "инспектировать" участок трассы "Спасское-Вилково", открытый после ремонта 26 мая. Бывший губернатор заявил, что средства на ремонт "выбил" он, однако не все работы выполнены. Перепалка с Бойченко произошла в Вилково.

    "Имел "счастье" общаться с бывшим президентом и бывшим губернатором. С таким количеством хамства и агрессии я давно уже не сталкивался. Человек, который обещал много, но не сделал ничего. Особенно впечатляет это "ты лизал мои пальцы, а теперь лижешь чужие" — это стиль человека… это же и президент, и губернатор", — написал Бойченко на своей странице в Facebook, выложив соответствующее видео.

    В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей бороться с коррупцией. Он также обвинил президента Петра Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. Экс-губернатор заявил о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду и о планах создать в Украине свою политическую силу.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Последствия обстрела Красногоровки
    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе
    Машина полицейских. Архивное фото
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги