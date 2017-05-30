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    Министр юстиции решил подать в суд на Саакашвили

    (обновлено: )21502
    По словам Павла Петренко, заявление Саакашвили о том, что Минюст отказался регистрировать изменение название партии "Союз новых сил" на "Движение новых сил Михаила Саакашвили", не соответствует действительности.
    Министр юстиции Украины Павел Петренко
    УНИАН

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Глава Минюста Украины Павел Петренко решил подать иск против бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили за обвинение Министерства юстиции в отказе зарегистрировать новое название его партии.

    Ранее во вторник возле здания Минюста Украины прошел съезд новой партии экс-президента Грузии "Движение новых сил Михаила Саакашвили". Политик заявил, что Минюст отказал в регистрации его новой партии, при этом зарегистрировав политсилу с названием "Блок Михаила Саакашвили", якобы на подставного человека, который для этого специально изменил имя на Михаила Саакашвили.

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    "Мной принято решение подать в отношении всех тех заявлений, которые делал данный гражданин (Саакашвили – ред.), иск о защите чести и достоинства не только своей, как украинского гражданина и как человека, а и всей нашей команды, которая три года работает здесь для того, чтобы эта страна менялась… Это будет отдельный судебный процесс. Я как украинец пойду в суд, и все те факты и заявления, которые сделал этот человек, будут описаны в исковом заявлении", — сказал Петренко во вторник на брифинге.

    Как утверждает Петренко, заявление Саакашвили о том, что Минюст отказался регистрировать изменение название партии "Союз новых сил" на "Движение новых сил Михаила Саакашвили", не соответствует действительности.

    "Никаких документов с названием партии Саакашвили "Движение новых сил" об изменении названия этой партии в Министерстве юстиции нет. Это заявление о том, что отказывают в регистрации изменения названия партии, не что иное, как манипуляция и вранье", — сказал министр.

    Он также опроверг обвинения Саакашвили в адрес Минюста о незаконной регистрации партии под названием "Блок Михаила Саакашвили" на подставного человека. Петренко сообщил, что в Минюст более года назад действительно поступали документы о регистрации такой политсилы от однофамильца Саакашвили, однако Министерство тогда отказало в ее регистрации. При этом в будущем мужчина добился регистрации партии через суды.

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