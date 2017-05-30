ЕК предлагает Великобритании увеличить взнос в бюджет ЕС

КИЕВ, 30 мая – РИА Новости Украина. Еврокомиссия предлагает Великобритании, которая должна в ближайшие годы покинуть Евросоюз, увеличить взнос в бюджет Евросоюза на 2018 год по сравнению с 2017 годом примерно до 18 миллиардов евро, сообщил РИА Новости источник в ЕК, знакомый с вопросом.

Еврокомиссия во вторник предложила проект бюджета ЕС на следующий год, предполагающий увеличение его расходов примерно на 8% — до 145 миллиардов евро. Доходная же часть бюджета союза формируется в основном за счет взносов его стран-членов.

"Проект бюджета ЕС на 2018 год предусматривает вклад (Соединенного королевства – Ред.) примерно в 18,2 миллиарда евро", — сказал источник.

При этом за 2016 год взнос Великобритании предполагался в размере 17,9 миллиарда евро, а за 2017 год – 17,3 миллиарда евро, добавил источник.

Процесс "развода" Евросоюза с Великобританией был запущен весной текущего года, стороны обязаны договориться о его условиях не позднее конца марта 2019 года, однако этот срок, по согласованию ЕС и страны, может быть продлен. Выход Великобритании из состава Евросоюза не окажет влияния на бюджет всех стран ЕС на 2018 год, говорится в материалах Еврокомиссии.

Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер отметил во вторник, что единый бюджет Евросоюза на 2018 год будет последним стандартным бюджетом всех 28 стран ЕС ввиду Brexit.

При этом власти ЕС выступают за то, чтобы Великобритания исполнила все финансовые обязательства перед ЕС, которые она взяла на себя будучи его членом. Однолетний бюджет союза формируется из многолетнего финансового плана (MFF), который согласовывается всеми странами ЕС. Нынешний MFF был принят в 2013 году, задолго до решения о Brexit, и действует по 2020 год включительно. ЕК пока не может точно сказать, каково будет влияние выхода Великобритании из ЕС на бюджет союза в ближайшие годы.