Партия Саакашвили обвинила Минюст в отказе регистрировать политсилу

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Министерство юстиции Украины отказало в регистрации собственной партии бывшему президенту Грузии, экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, заявила во вторник член его команды Ольга Галабала.

Сторонники Саакашвили во вторник проводят митинг-съезд партии возле здания Минюста Украины.

"Двадцать второго мая этого года нам стало известно, что Министерство юстиции Украины отказало нам в регистрации нашей партии и одновременно зарегистрировало фейковый "Блок Михаила Саакашвили", который никакого отношения к Михаилу Саакашвили не имеет", — заявила член команды Саакашвили Ольга Галабала в ходе съезда партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили".

В свою очередь Саакашвили заявил, что представители действующих властей зарегистрировали партию на подставного человека, который сменил имя на Михаила Саакашвили. По данным экс-президента Грузии, ранее этот мужчина уже менял свое имя на Дарта Вейдера для участия в президентских выборах в Украине.

По словам Саакашвили, власти планируют создать несколько "ручных партий" под его именем для того, чтобы получить голоса на предстоящих парламентских выборах.

Саакашвили был назначен на пост губернатора Одесской области 30 мая 2015 года. Инициатива о его назначении принадлежала Порошенко, который заявлял, что возлагает на него большие надежды, в том числе по борьбе с коррупцией в регионе. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, обвинив власти Украины в нежелании бороться с коррупцией. Он также обвинил Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. Экс-губернатор позже создал свою политическую силу и заявил о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду.