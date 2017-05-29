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    Павлив: из-за мигрантов Украина превращается на страну голодных пенсионеров

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    Уже сейчас по неофициальным данным около 7 миллионов украинцев уехали работать за рубеж, а после 11 июня, начала безвиза, уедут еще больше, и Украина полностью превратится в страну пенсионеров, отмечает политолог Михаил Павлив.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Число трудовых мигрантов из Украины, которые получили разрешение на работу в Польше, выросло в шесть раз с 2013 года, сообщает Financial Times со ссылкой на данные польского министерства семьи, труда и социальной политики.

    В 2016 году временную регистрацию на работу получили 1,3 миллиона украинцев, еще 116 тысяч получили возможность легального трудоустройства в Польше на более длительный срок.

    В среднем зарплата трудовых мигрантов из Украины в Польше примерно в пять раз выше, чем сумма, которую они могут получить за ту же работу на родине. Разница в оплате труда связана с падением курса гривны. Исследователи проводят параллели между миграционными потоками из Украины в Польшу и из самой Польши в другие страны ЕС, например, Германию и Великобританию.

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    "Поляки, приезжающие в Великобританию помогли решить демографическую проблему Соединенного королевства. Перед Польшей стоит тот же демографический вопрос…. В некотором смысле часть демографической проблемы Западной Европы переместилась в Польшу", — заявил экономист банка Barclays Томаш Велядек.

    Согласно проведенному Велядеком исследованию, приток украинцев замедлил рост уровня заработной платы в стране. Эта тенденция способствует привлечению в Польшу инвесторов, но одновременно может спровоцировать увеличение эмиграции самих поляков на запад, утверждает исследователь.

    Опубликованную Financial Times статистику на своей странице в Facebook прокомментировал политический эксперт, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

    "Это официально, неофициально их (получивших временную регистрацию на работу в Польше – Ред.) минимум вдвое больше.

    А еще Италия, Португалия, Чехия, Германия, 2+ миллиона в России

    Говорят, что всего – до 7 миллионов.

    Это против 1,5 миллионов в 2012 году.

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    Ща товарищи здобульцы наскребут, поназанимают да и свалят после 11-го июня с вожделенным безвизом, на клубнику и мандарины, а дальше как пан Гжегош скажет, куда дон Педро пошлет.

    Еще миллион-полтора строителей светлого европейского будущего Украины, вернувшихся в "родную семью", где их никто не ждет и знать не знают.

    В общем, скоро будем как Швейцария – страной пенсионеров.

    Ток в отличии от жителей Женевы и Берна кушать нашим пенсионерам придется друг дружку в холодных, отключенных от воды и газа квартирах.

    Видимо именно за цэ стояв майдан…", – написал Павлив.

    По данным консалтинговой компании Work Service, около трети польских фирм испытывают трудности в поиске кадров, особенно работников на производствах. При этом порядка 40% компаний планируют в ближайшем будущем начать нанимать на работу украинцев.

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