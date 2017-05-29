Золотарев: народ бежит из страны, а безвиз помог только власти

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Верховной Раде вновь активно обсуждают возможность введения виз с РФ. Этот шаг может стать сильным политическим действием "партии войны", направленным на ее электорат, но в то же время очень больно ударить по миллионам украинцев, работающих в РФ.

Куда они поедут? Какое будущее будет ждать этих людей? На эти вопросы, на пресс-конференции в РИА Новости Украина ответил политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Наиболее очевидное направление для "заробитчан", отметил он, — Польша.

"Польше конкретно надо исправить свою демографию, ей кровь из носу надо закрыть демографическую дыру. Хотя там из Европы в последнее время возвращаются поляки, но 2 миллиона украинских рабочих рук Польше нужны. Некоторое количество рабочих рук украинцев нужно в Чехии и Словакии. И все. А дальше они где-то между сирийцами, албанцами — (там) место украинцев. Заводы Airbus не ждут украинских авиастроителей. Если и куда было девать избыток украинской рабочей силы, то по большей части в Россию", - рассказал политолог.

При этом понятно, что не просчитывается фактор, куда поедут 3,5 миллиона работающих в России украинцев, добавил Золотарев.

"Какая-то часть вернется в Украину. А это лишнее социальное напряжение, проблема. Но никто такими категориями не мыслит, все концентрируется вокруг задачи политического выживания, а там трава не расти. То есть какого-то планирования на 3-5 лет, нет", — подчеркнул эксперт.

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Никто, в частности, не задумывается, что в Западных областях — Ивано-Франковской, Волынской, — проблема найти нормальную строительную бригаду, потому что все съехали в Польшу, отметил политолог.

"Для Украины как раз проблема дефицита рабочей силы по целому ряду рабочих специальностей ребром станет через 3-5 лет. И будет очень болезненной", — спрогнозировал Золотарев.

Он допустил, что через какое-то время ситуация в стране стабилизируется, пойдут инвестиции, "но экономического тигра из Украины явно не получится — потому что все больше украинцев, увы, видят выход из кризиса через терминал D аэропорта "Борисполь".

"Дело в том, что, скорее всего, безвиз… Порошенко — человек предельно рациональный, он прекрасно понимал, что эта возможность уехать будет работать как клапан, который будет стравливать излишне активных и пассионарных из страны", — подытожил эксперт.