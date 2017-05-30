Financial Times: Польша оценила преимущества наплыва мигрантов с Украины

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Почти 1,3 млн украинцев в прошлом году получили регистрацию с временным правом на работу, которую Польша предоставляет гражданам своего восточного соседа, еще 116 тысяч получили долгосрочное право на работу, пишет Financial Times.

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"Оба показателя увеличились в шесть раз по сравнению с 2013 годом — прежде всего, из-за экономического обвала, который последовал за революцией в Украине 2014 года и конфликтом на востоке страны", — продолжают авторы статьи Нил Бакли и Эвон Хубер.

Для правительства Польши приток украинцев оказался политически и экономически выгодным — он помогает парировать критику Евросоюза по поводу отказа Варшавы принять по квоте ближневосточных мигрантов, а также компенсирует нехватку рабочей силы, которая последовала за отъездом 2 млн поляков дальше на Запад в поисках более высоких зарплат, продолжают журналисты.

"Однако в Западной Европе есть опасения, что с началом безвизового въезда для украинцев со следующего месяца аналогичный поток хлынет и в другие страны. Польша, частично открывшая свой рынок труда для Украины, может остаться исключительным случаем", — говорится в публикации.

Тесные культурные связи и языковое сходство ведут к тому, что украинцы легко ассимилируются, говорится в статье. "Все хотят зарабатывать хорошие деньги. Я езжу на работу, как и поляки", — рассказал в интервью изданию Алексей Талалай из города Хмельницкий в Украине, который работает в Польше и ездит домой раз в три месяца.

Томаш Велядек, экономист польского происхождения в лондонском Barclays, утверждает, что украинцы в Польше получают те же рабочие места, которые польские мигранты получают в Германии — прежде всего, в сфере услуг, в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Согласно подсчетам экономиста, приток украинцев привел к замедлению роста зарплат в Польше. Это хорошо с точки зрения конкуренции и привлечения инвесторов, но может привести к усилению оттока польских иммигрантов на Запад, говорится в статье. "Одна из причин появления этой схемы регистрации (для украинцев и прочих) в 2008 году состоит в том, что Польше не хватало работников в сельском хозяйстве", — добавляет Томаш Велядек.

Между тем местные власти Польши получили от министерства обороны распоряжение собирать информацию о проживающих на территории страны иностранцах, сообщил в понедельник, 29 мая, телеканал TVN24.

"Западнопоморский воевода по приказу министра национальной обороны направил письмо в мэрии городов. В нем, со ссылкой на закон о кризисном управлении, запрашивается информация о лицах других национальностей, имеющих польское гражданство и имеющих другое гражданство и разрешение на пребывание на территории Польши", — сообщает телеканал, не уточняя, о сборе какой информации идет речь.

Против подобного сбора информации выступила крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа". По мнению депутата партии Славомира Нитраса, такие действия "позволяют соединять понятия "опасность" и "чужой". "Большинство из них никогда не нарушили закон. Напомню, что почти полтора миллиона поляков являются людьми другой национальности", — отметил он.

На критику оппозиции ответил замминистра обороны Михал Дворчик. По его словам, в соответствии с законом о кризисном управлении можно "собирать и обрабатывать данные, необходимые для оценки, мониторинга и прогнозирования угроз на территории региона". "То, что государство обязано иметь сведения об иностранцах, которые работают у нас в стране, — это очевидно", — сказал он.

Стоит напомнить, что на днях пограничная служба Польши сообщила, что с началом функционирования безвизового режима между Украиной и Евросоюзом на польско-украинской границе вырастет число отказов во въезде, так как безвизовым режимом будут пытаться воспользоваться лица, которые ранее получили отказ еще на этапе получения визы.