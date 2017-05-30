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    Financial Times: Польша оценила преимущества наплыва мигрантов с Украины

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    Для правительства Польши приток украинцев политически и экономически выгоден, пишут мировые СМИ - он компенсирует нехватку рабочей силы, после отъезда миллионов поляков дальше на Запад. Чем еще привлекают соседей украинские рабочие?
    Трудовые мигранты
    REUTERS Christian Hartmann

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Почти 1,3 млн украинцев в прошлом году получили регистрацию с временным правом на работу, которую Польша предоставляет гражданам своего восточного соседа, еще 116 тысяч получили долгосрочное право на работу, пишет Financial Times.

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    "Оба показателя увеличились в шесть раз по сравнению с 2013 годом — прежде всего, из-за экономического обвала, который последовал за революцией в Украине 2014 года и конфликтом на востоке страны", — продолжают авторы статьи Нил Бакли и Эвон Хубер.

    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Для правительства Польши приток украинцев оказался политически и экономически выгодным — он помогает парировать критику Евросоюза по поводу отказа Варшавы принять по квоте ближневосточных мигрантов, а также компенсирует нехватку рабочей силы, которая последовала за отъездом 2 млн поляков дальше на Запад в поисках более высоких зарплат, продолжают журналисты.

    "Однако в Западной Европе есть опасения, что с началом безвизового въезда для украинцев со следующего месяца аналогичный поток хлынет и в другие страны. Польша, частично открывшая свой рынок труда для Украины, может остаться исключительным случаем", — говорится в публикации.

    Тесные культурные связи и языковое сходство ведут к тому, что украинцы легко ассимилируются, говорится в статье. "Все хотят зарабатывать хорошие деньги. Я езжу на работу, как и поляки", — рассказал в интервью изданию Алексей Талалай из города Хмельницкий в Украине, который работает в Польше и ездит домой раз в три месяца.

    Томаш Велядек, экономист польского происхождения в лондонском Barclays, утверждает, что украинцы в Польше получают те же рабочие места, которые польские мигранты получают в Германии — прежде всего, в сфере услуг, в гостиничном и ресторанном бизнесе.

    Флаг ЕС. Архивное фото
    Украинское фото
    Как безвиз угробит Украину

    Согласно подсчетам экономиста, приток украинцев привел к замедлению роста зарплат в Польше. Это хорошо с точки зрения конкуренции и привлечения инвесторов, но может привести к усилению оттока польских иммигрантов на Запад, говорится в статье. "Одна из причин появления этой схемы регистрации (для украинцев и прочих) в 2008 году состоит в том, что Польше не хватало работников в сельском хозяйстве", — добавляет Томаш Велядек. 

    Между тем местные власти Польши получили от министерства обороны распоряжение собирать информацию о проживающих на территории страны иностранцах, сообщил в понедельник, 29 мая, телеканал TVN24. 

    "Западнопоморский воевода по приказу министра национальной обороны направил письмо в мэрии городов. В нем, со ссылкой на закон о кризисном управлении, запрашивается информация о лицах других национальностей, имеющих польское гражданство и имеющих другое гражданство и разрешение на пребывание на территории Польши", — сообщает телеканал, не уточняя, о сборе какой информации идет речь. 

    Евгений Пронин. Архивное фото
    Евгений Пронин/Facebook
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    Против подобного сбора информации выступила крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа". По мнению депутата партии Славомира Нитраса, такие действия "позволяют соединять понятия "опасность" и "чужой". "Большинство из них никогда не нарушили закон. Напомню, что почти полтора миллиона поляков являются людьми другой национальности", — отметил он. 

    На критику оппозиции ответил замминистра обороны Михал Дворчик. По его словам, в соответствии с законом о кризисном управлении можно "собирать и обрабатывать данные, необходимые для оценки, мониторинга и прогнозирования угроз на территории региона". "То, что государство обязано иметь сведения об иностранцах, которые работают у нас в стране, — это очевидно", — сказал он. 

    Стоит напомнить, что на днях пограничная служба Польши сообщила, что с началом функционирования безвизового режима между Украиной и Евросоюзом на польско-украинской границе вырастет число отказов во въезде, так как безвизовым режимом будут пытаться воспользоваться лица, которые ранее получили отказ еще на этапе получения визы.

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