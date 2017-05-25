Сюрпризы безвиза. Осталось много непереведенных документов – Пронин

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Чуть больше двух недель остается до 12 июня – с этого дня границу со странами ЕС можно будет пересечь имея только биометрический паспорт. В преддверии введения безвизового режима с ЕС украинские пункты пропуска в авральном порядке готовятся к нововведениям.

Что изменится в правилах пересечения гарницы, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат, директор юридической компании "Пронин и партнеры" Евгений Пронин.

Вы намерены по безвизовому режиму стать одним из первопроходцев?

— Да, у меня заканчивается виза, мне нужно 12 вылетать в шенгенскую зону. И я не собираюсь получать визу специально под эту тему, у меня есть биометрический паспорт, я попробую пройти визовый контроль с биометрическим паспортом.

Не боитесь рисковать?

— Это, скорее всего, последнее, о чем можно переживать и бояться. Конечно, маловероятно. Я летал уже в шенгенскую зону с новым биометрическим паспортом. Все было нормально. Были пункты пропуска, которые сканировали просто мое лицо, куда я прикладывал паспорт. Были пункты пропуска, где сканировали отпечаток моего пальца. Все проходило нормально. По поводу того, что, действительно, я могу купить достаточно дорогостоящие билеты, вылететь из Киева, прилететь в страну, и меня могут развернуть, конечно, маленькое опасение есть. Хотя мы понимаем, что это же серьезное законодательное решение. Об этом уже говорится много лет. И к этому все готовятся.

Какие-то документы вы с собой берете? Или только паспорт?

— Я старался изучать этот вопрос. Есть еще куча непереведенных документов. Слава Богу, они есть на английском, французском языках. Достаточно будет биометрического паспорта. Взять свой биометрический паспорт, потом, чтобы на счету была та сума денег, которая указана по сетке раскладки каждой страны. То есть есть раскладка, таблица, в каждом государстве, допустим, в Италии у вас должно на счету быть 280 евро. Если это Латвия, то там порядка 15 евро или 30 евро на день. И так в каждой стране. Поэтому нужно иметь на счету деньги. Я сейчас расскажу, как их подтверждать. Конечно, желательно, чтобы была страховка, в принципе, все делали страховки, когда получали визы.

По поводу подтверждения денег. На разных таможнях, на разных погранслужбах было по-разному. Кому-то достаточно показать, что они у вас есть в наличном эквиваленте. Кому-то достаточно показать напечатанную справку с банка либо с вашей работы. Но очень часто просят: вот, пожалуйста, стоит банкомат, идите, вставляйте туда свою карточку, и получайте чек, что сейчас у вас есть эта сумма на счету. А в некоторых погранслужбах, таможнях даже просят показать ход денег за последние шесть месяцев. То есть что вы не бросили на карточку 10 тысяч гривен или 300 евро вчера, а у вас действительно есть такой доход по счету.

То есть это все то, что раньше требовалось при подаче документов в визовый центр или в консульство?

— Один в один. Да, меньше документов. Это паспорт, это, желательно, страховка, которую несложно сделать, она стоит порядка 500 гривен, по-моему, сейчас, и конечно же, карточка с деньгами.

И, наверное, подтверждение бронирования отеля или приглашение от друзей?

— Само собой. И желательно обратный билет, чтобы они видели, что вы действительно все-таки улетите. Опять-таки, почему-то в случае с Италией очень интересно, потому что в каждой стране достаточно суммы денег, в принципе, на день. В Италии пять дней почему-то. Если больше, чем пять дней, то нужно больше денег, и нужно показать, что у вас действительно есть билет обратно. Конечно, нужна гостиница. Либо подтверждение с места проживания, если, допустим, это квартира ваших друзей или знакомых, или приглашение. Поэтому пакет документов тот же самый. Но, действительно, нет вот этой визовой преграды. Дай Бог, чтобы ее не было. Я думаю, что сможете мне позвонить, узнать числа 13-го.

Если вернуться к платежеспособности, то желательно взять на всякий случай справочку о состоянии счета и справочку о движении средств за последние шесть месяцев?

— Во-первых, справочка из банка, во-вторых, я советую взять выписку из архива ваших банковских операций. То есть если у вас есть, не буду рекламировать конкретно, какой это может быть банк, если у вас есть такая опция, что вы можете зайти со своего компьютера либо с телефона, и практически уже каждый украинский банк это предоставляет, там есть архив, и вы можете распечатать то, что у вас действительно есть движение по счету за последние полгода либо год. Потому что это почему-то для большинства стран важная информация. И чтобы не было этого фиктивного глазозамыливания.

Есть ли какие-то особенности для тех, кто едет не в отель, а к друзьям?

— Нужно приглашение показать. И я слышал, что в некоторых странах просят подтверждение документов правоустанавливающих, допустим, если это квартира, показать копию документов на квартиру. Я почему-то в это слабо верю, потому что там есть данные третьих лиц, которые могут быть указаны, поэтому такая практика не совсем положительная. Но, действительно, с вас могут требовать, у вас этого может не быть. И что в этом случае делать? Конечно же, нужно это все оспаривать. Потому что прямо на месте, потому что есть четкая процедура в каждой стране, которая предусмотрена решением Совета Европы, о том, какие документы должны быть. Если у вас есть комплект трех документов, которые мы уже сказали, я считаю, что не нужно больше никаких подтверждений. Потому что так можно запутать любого человека. Бюрократическая система, которая требует справку на справку, она сжирала не один час, месяц и год в нашей стране. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, каждый человек, который пытался получить на территории Украины какой-то статус, справку, разрешение и прочее. Этого не должно быть. Есть четкий список документов, вы его выполнили, вы прошли.

Ранее дипломат Александр Хара заявил в эфире "ГС", что за неимением успехов в сфере экономики и прекращения боевых действий на Востоке, Петр Порошенко пытается выдать желаемое за действительное.

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