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    Операция "Бег". Соцсети о массовой трудовой миграции украинцев

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    Евросоюз отменил визы для украинцев (455)

    (обновлено: )42410
    Украина стремительно теряет своих граждан. И речь идет не только о временных трудовых мигрантах — страну, в поисках лучшей жизни, насовсем покидают многие талантливые соотечественники. Что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
    Загранпаспорт
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    С каждым днем население Украины, увы, но стремительно сокращается. Согласно последним данным по сравнению с 2013 годом число трудовых мигрантов из Украины, которые получили разрешение на работу в одной только Польше, выросло в шесть раз. Об этом на днях сообщило авторитетное мировое издание Financial Times, ссылаясь на данные профильного польского министерства. Согласно опубликованным данным только в 2016 году временную регистрацию на работу получили 1,3 миллиона украинцев, еще 116 тысяч получили возможность легального трудоустройства в Польше на более длительный срок.

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    И это только официальные данные, и только одной из европейских стран…. Реальное количество соотечественников, выехавших на работу или на ПМЖ за рубеж катастрофично — пишут украинцы в соцсетях. "В общем, скоро будем как Швейцария страной пенсионеров. Ток в отличии от жителей Женевы и Берна кушать нашим пенсионерам придется друг дружку в холодных, отключенных от воды и газа квартирах", — нашлись в социальных медиа и такие комментарии.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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