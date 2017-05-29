Операция "Бег". Соцсети о массовой трудовой миграции украинцев

Тимур Громов, РИА Новости Украина

С каждым днем население Украины, увы, но стремительно сокращается. Согласно последним данным по сравнению с 2013 годом число трудовых мигрантов из Украины, которые получили разрешение на работу в одной только Польше, выросло в шесть раз. Об этом на днях сообщило авторитетное мировое издание Financial Times, ссылаясь на данные профильного польского министерства. Согласно опубликованным данным только в 2016 году временную регистрацию на работу получили 1,3 миллиона украинцев, еще 116 тысяч получили возможность легального трудоустройства в Польше на более длительный срок.

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И это только официальные данные, и только одной из европейских стран…. Реальное количество соотечественников, выехавших на работу или на ПМЖ за рубеж катастрофично — пишут украинцы в соцсетях. "В общем, скоро будем как Швейцария страной пенсионеров. Ток в отличии от жителей Женевы и Берна кушать нашим пенсионерам придется друг дружку в холодных, отключенных от воды и газа квартирах", — нашлись в социальных медиа и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook