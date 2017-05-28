С 2013 г число трудовых мигрантов из Украины в Польше выросло в 6 раз

Picture Press/EAST NEWS

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Число трудовых мигрантов из Украины, которые получили разрешение на работу в Польше, выросло в шесть раз с 2013 года, сообщает Financial Times со ссылкой на данные польского министерства семьи, труда и социальной политики.

В 2016 году временную регистрацию на работу получили 1,3 миллиона украинцев, еще 116 тысяч получили возможность легального трудоустройства в Польше на более длительный срок.

В среднем зарплата трудовых мигрантов из Украины в Польше примерно в пять раз выше, чем сумма, которую они могут получить за ту же работу на родине. Разница в оплате труда связана с падением курса гривны. Исследователи проводят параллели между миграционными потоками из Украины в Польшу и из самой Польши в другие страны ЕС, например, Германию и Великобританию.

"Поляки, приезжающие в Великобританию помогли решить демографическую проблему Соединенного королевства. Перед Польшей стоит тот же демографический вопрос…. В некотором смысле часть демографической проблемы Западной Европы переместилась в Польшу", — заявил экономист банка Barclays Томаш Велядек. Согласно проведенному Велядеком исследованию, приток украинцев замедлил рост уровня заработной платы в стране. Эта тенденция способствует привлечению в Польшу инвесторов, но одновременно может спровоцировать увеличение эмиграции самих поляков на запад, утверждает исследователь.

По данным консалтинговой компании Work Service, около трети польских фирм испытывают трудности в поиске кадров, особенно работников на производствах. При этом порядка 40% компаний планируют в ближайшем будущем начать нанимать на работу украинцев.

Официальный вестник ЕС 22 мая опубликовал решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз, оно вступит в силу с 11 июня.