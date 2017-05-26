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    Порошенко в Одессе подписал указ по реализации прав украинцев на безвиз

    Тема:

    Евросоюз отменил визы для украинцев (449)

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    По словам президента Украины Петра Порошенко, пришло время сделать реализацию безвизового режима максимально комфортным для граждан.
    Порошенко в Одессе
    dumskaya.net

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в Европейский Союз.

    Система биометрического контроля, с помощью которой пограничники осуществляют проверку паспортных документов
    Украинское фото
    Безвиз. Что ждет украинцев на границе?

    Глава государства подписал указ во время торжественной церемонии открытия Стамбульского парка в Одессе.

    "Так сложился мой график, что именно здесь, в Одессе, я должен подписать указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины, выборенного нами права на безвизовые поездки в ЕС.(…) Украинцам не нужно будет больше унизительно стоять в очередях в консульские учреждения и визовые пункты, не надо будет оплачивать визовые сборы и услуги посредников, не надо будет тратить время и деньги на бюрократическую работу по сбору никому не нужных бумаг, достаточно украинского биометрического паспорта", — цитирует УНИАН Порошенко.

    Порошенко отметил, что необходимо сделать реализацию безвиза максимально комфортным для граждан.

    "Речь идет об улучшении государством тех услуг, которые сопровождают украинского человека по всему европейскому маршруту – от родного города до точки назначения в стране ЕС. На каком бы участке этого пути ни оказался бы гражданин Украины, ему должно быть легко и комфортно пользоваться преимуществами безвиза, а все сервисы должны быть максимально качественными", — сказал Порошенко.

    Он также добавил, что указ относительно обеспечения беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в ЕС был сформирован по результатам совещания с участием дипломатов, пограничников, таможенников, транспортников, глав местных администраций, которое состоялась 24 мая в Луцке.

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    Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.

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