Жесткое задержание "Альфой" организаторов канала нелегальной миграции

Правоохранители установили, что четверо местных жителей подыскивали лиц, которые с территории Украины без законных оснований намеревались попасть в РФ, сообщает пресс-служба СБУ.

"Дельцы обеспечивали "клиентам" переход через госграницу вне пунктов пограничного контроля. Предоплату злоумышленники принимали на банковские карточные счета. Сотрудники спецслужбы с привлечением спецподразделения "Альфа" задержали организаторов канала, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при попытке переправки через границу трех нелегалов", — говорится в сообщении.

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В ближайшее время злоумышленникам будет объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.