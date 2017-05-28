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    Жесткое задержание "Альфой" организаторов канала нелегальной миграции

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    Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией задержали в Харьковской области организаторов канала нелегальной миграции иностранцев в Россию.
    Канал СБУ на Youtube

    Правоохранители установили, что четверо местных жителей подыскивали лиц, которые с территории Украины без законных оснований намеревались попасть в РФ, сообщает пресс-служба СБУ.

    "Дельцы обеспечивали "клиентам" переход через госграницу вне пунктов пограничного контроля. Предоплату злоумышленники принимали на банковские карточные счета. Сотрудники спецслужбы с привлечением спецподразделения "Альфа" задержали организаторов канала, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при попытке переправки через границу трех нелегалов", — говорится в сообщении.

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    В ближайшее время злоумышленникам будет объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.

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