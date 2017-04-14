Другой старший брат. О новом измерении польского интереса к Украине

Павел Рудяков, эксперт

После состоявшегося 11 апреля в Киеве очередного – уже 26-го по счету! – заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши вполне можно было бы предположить, что под "новым измерением" польско-украинских отношений автор предложит понимать что-то из того, что было озвучено "комитетчиками". К примеру, достигнутую в ходе заседания договоренность о разработке "дорожной карты" по вопросам примирения украинского и польского народов, которую стороны взялись подготовить для подписания главами двух государств в ближайшее время, объявив о том, что документ ляжет в основу нового этапа "стратегического партнерства" Киева и Варшавы. Речь, однако, в данном случае пойдет не об этом, а совсем о другом. О том, что в любой дружбе присутствуют моменты, заставляющие вспомнить формулу: дружба – дружбой, а табачок – врозь. Дружба польско-украинская – не исключение. За ее парадным – тем, что олицетворяют собой президенты и Комитеты, – фасадом кроется немало такого, о чем многие не догадываются. Отнюдь не парадного и не стратегического, но, тем не менее, принципиально важного.

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Итак, несколько слов о "табачке", который врозь. Поляки, похоже, придумали, каким еще образом можно с выгодой для себя использовать особый характер польско-украинских отношений и негласный статус Польши как "адвоката" Украины в Евросоюзе. В ответ на все более настоятельные просьбы со стороны Берлина и Брюсселя разместить на своей территории положенное Польше по утвержденной Еврокомиссией квоте число мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки Варшава выложила на стол, на первый взгляд, совершенно "неубиенный" аргумент для отказа. Не можем, говорят польские чиновники, дескать, сделать то, что от нас требуют, ибо без того перегружены… беженцами из Украины. О том, что украинские "беженцы" в подавляющем большинстве своем не беженцы, а трудовые мигранты, ушлые поляки предпочитают умалчивать. Не очень беспокоит наших польских друзей и стратегических партнеров и то, как при таком повороте миграционного сюжета будет выглядеть Украина в глазах Европы. Хотя без лишних объяснений ясно, что очков для формирования позитивного имиджа нашей страны в глазах европейцев такой взгляд не прибавит.

Понятно, что со стороны Варшавы подобная постановка вопроса это – ход конем. Трудовой мигрант и беженец – категории совершенно разные. Кроме того, что представители и первой, и второй группы перемещаются из страны, гражданами которой они являются, в какую-то другую страну, у них нет практически ничего общего. Да, для новой страны пребывания проблемы создают как мигранты, так и беженцы, но эти проблемы разного плана и, если можно так выразиться, разной степени "проблематичности". Различий же между ними более чем достаточно. Главное из них в том, что трудовые мигранты не требуют для себя каких-то особых бесплатных благ за счет принимающей стороны, они хотят найти работу, чтобы зарабатывать себе на жизнь своим трудом. Все, что им необходимо для жизни на новом месте, они готовы оплачивать из собственного кармана, не обременяя этим страну, в которую приехали, а, наоборот, по мере сил участвуя в ее экономическом развитии, внося посильный вклад в наполнение ее бюджета. Работая и зарабатывая, они приносят пользу не только себе, но и стране, в которой нашли работу. Беженцы в новых для них странах о том, чтобы работать, думают меньше всего. Их расчет на то, чтобы получать все, что нужно для жизни, от страны пребывания, участвуя не в наполнении ее бюджета, а в его освоении. Вот они как раз на новом месте создают проблемы, причем, достаточно крупные и трудно разрешаемые, не давая никаких преимуществ.

"Украинский аргумент" в истории с приемом беженцев Варшаве пришлось придумывать и запускать в ход не от хорошей жизни. Европа не собирается отказываться от размещения у себя беженцев именно по модели, предполагающей их распределение по отдельным странам по квотам, определенным для каждой из них в Брюсселе. С реализацией плана возникли трудности. С сентября 2015 года, когда наднациональные органы Евросоюза под влиянием Берлина обязали все страны-члены принять около ста тысяч беженцев, осевших на пути в Европу в Греции и Италии, реально удалось найти пристанище только для тринадцати с половиной тысяч человек. По сведениям Еврокомиссии, Польша, Венгрия, Австрия еще не приняли по программе перемещения ни одного беженца, всем своим поведением показывая, что не собираются этого делать. Одно из влиятельных британских печатных изданий сообщило недавно, что во второй половине текущего года Евросоюз выдвинет Польше и Венгрии, которые отказываются принимать у себя беженцев, ультимативное требование по этому поводу. Польская сторона, похоже, загодя готовится к такому развитию событий.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, выступая недавно в Европейском парламенте, обратил особое внимание на тот факт, что проблема беженцев не является более феноменом, связанным только с Ближним Востоком и Северной Африкой, но затрагивает восточную границу его страны. Отметив, что в 2016 году Варшава выдала украинцам 1 260 000 виз, половина из которых – это визы с правом на длительное пребывание и работу, министр заключил, что Польшу, исходя из этого, следует причислять к кругу европейских стран, сталкивающихся с риском значительной волны миграции. Только не из упомянутых регионов, а из Украины.

Влиятельная британская газета "The Times" опубликовала не так давно информацию, воспринятую и в Польше, и в остальной Европе как самую настоящую сенсацию. Если верить ей, то Берлин и Париж собираются выдвинуть Варшаве и Будапешту ультиматум: или принимайте беженцев, или последуют санкции. Их инициативу готовы поддержать еще два десятка стран ЕС, то есть, почти полный состав Союза за исключением нескольких его членов, вроде Чехии, Словакии, Хорватии, которые сами пускают к себе беженцев неохотно. Газета цитирует высокопоставленного чиновника Еврокомиссии, который заявил: "Единство (имеется в виду единство стран-членов ЕС – Авт.) имеет свою цену, Польше и Венгрии придется выбирать". В числе других мер воздействия на эти страны чиновники ЕК рассматривают даже такую жесткую, как лишение членства в ЕС.

В настоящий момент стороны спора взяли паузу. В Берлине и Париже ждут, когда Европейский Суд справедливости утвердит директиву Еврокомиссии о распределении 160 тысяч нелегальных мигрантов между всеми членами Евросоюза, чтобы, вооружившись этим документом, нанести решающий удар. В Варшаве и Будапеште готовятся этот удар отражать. В ходе этой подготовки мы и пригодились полякам. Хотя роль поставщика в Европу нелегалов, отведенную ими нам, трудно вписать в рамки партнерства, даже не стратегического, а самого обычного.