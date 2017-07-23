Иран и Ирак подписали протокол о сотрудничестве в сфере обороны

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Иран и Ирак подписали в воскресенье протокол по усилению оборонного и военного сотрудничества и борьбе с терроризмом и экстремизмом, передает телеканал Press TV.

Документ в Тегеране подписали министр обороны Ирака Ирфан аль-Хаяли и его иранский коллега Хосейн Дехган. Согласно протоколу, Тегеран и Багдад усилят сотрудничество, обменяются опытом в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, улучшат безопасность границ и предоставят военным силам обеих стран военную, техническую, логистическую поддержку.

Дехган заявил, что для предотвращения распространения террористических группировок на территории Ирака и в регионе необходимо более серьезное сотрудничество. "Подписание меморандума установит базу для будущего сотрудничества, мы надеемся, что оно подготовит почву для серьезных и эффективных мер", — приводит телеканал слова главы минобороны Ирана.

Его иракский коллега заявил, что соглашение было подписано в соответствии с общими интересами двух стран.

Ранее сообщалось, что Ирак снял запрет на ввоз в страну мяса птицы из Украины, который был введен из-за вспышки птичьего гриппа.