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    Иран и Ирак подписали протокол о сотрудничестве в сфере обороны

    (обновлено: )17
    Ирак и Иран будут усиливать сотрудничество, обмениваться опытом в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, улучшат безопасность границ и предоставят военным силам обеих стран военную, техническую, логистическую поддержку.
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    Флаг Ирака
    flickr.com/Bryan Jones

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Иран и Ирак подписали в воскресенье протокол по усилению оборонного и военного сотрудничества и борьбе с терроризмом и экстремизмом, передает телеканал Press TV.

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    Документ в Тегеране подписали министр обороны Ирака Ирфан аль-Хаяли и его иранский коллега Хосейн Дехган. Согласно протоколу, Тегеран и Багдад усилят сотрудничество, обменяются опытом в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, улучшат безопасность границ и предоставят военным силам обеих стран военную, техническую, логистическую поддержку.

    Дехган заявил, что для предотвращения распространения террористических группировок на территории Ирака и в регионе необходимо более серьезное сотрудничество. "Подписание меморандума установит базу для будущего сотрудничества, мы надеемся, что оно подготовит почву для серьезных и эффективных мер", — приводит телеканал слова главы минобороны Ирана.

    Его иракский коллега заявил, что соглашение было подписано в соответствии с общими интересами двух стран.

    Ранее сообщалось, что Ирак снял запрет на ввоз в страну мяса птицы из Украины, который был введен из-за вспышки птичьего гриппа.

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