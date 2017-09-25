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    Фотоленты

    Фотоитоги 25 сентября: жесткое убийство в Киеве, выборы в ФРГ, протесты во Франции

    Тема:

    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго" (110)

    (обновлено: )8601
    На месте нападения на дом главы Киевоблэнерго Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    На месте нападения на дом главы Киевоблэнерго Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    Ангела Меркель
    Ангела Меркель
    Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем на минувших выборах в бундестаг получила 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории и став второй по результатам выборов после альянса ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель.
    Протесты во Франции против реформ Макрона
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Президент Польши Анджей Дуда выступает с обращением о судебной реформе.
    В Одессе простились с девочкой, погибшей в лагере «Виктория»
    Надувной розовый слон рядом со знаком, изображающим президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера. Перформанс организовали активисты-экологи перед штаб-квартирой Комиссии ЕС в Брюсселе, Бельгия.
    Количество погибших при землетрясении в Мексике возросло до 300.
    Самолет Ан-32 на территории ГП Завод 410 гражданской авиации. Специалисты ГП Завод 410 гражданской авиации, входящего в состав ГК Укроборонпром, отремонтировали и модернизировали самолет Ан-32 по заказу Министерства обороны Республики Бангладеш.
    В Днепре открыли памятник патрульным полицейским Ольге Макаренко и Артему Кутушеву, которых год назад застрелил преступник, находившийся в розыске.
    На месте нападения на дом главы Киевоблэнерго Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017.
    Нацполиция Украины
    На месте нападения на дом главы Киевоблэнерго Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017.
    Нацполиция Украины
    Ангела Меркель
    Ангела Меркель.
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Ангела Меркель
    REUTERS Pawel Kopczynski
    Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем на минувших выборах в бундестаг получила 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории и став второй по результатам выборов после альянса ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель.
    Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем на минувших выборах в бундестаг получила 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории и став второй по результатам выборов после альянса ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель.
    REUTERS Hannibal Hanschke
    Протесты во Франции против реформ Макрона
    Протесты во Франции против реформ Макрона.
    LOIC VENANCE / AFP
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Жители на избирательном участке в городе Киркук во время референдума о независимости Иракского Курдистана.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент Польши Анджей Дуда выступает с обращением о судебной реформе.
    Президент Польши Анджей Дуда выступает с обращением о судебной реформе.
    REUTERS Agencja Gazeta/ Slawomir Kaminski
    В Одессе простились с девочкой, погибшей в лагере «Виктория»
    В Одессе простились с девочкой, погибшей в лагере «Виктория».
    dumskaya.net
    Надувной розовый слон рядом со знаком, изображающим президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера. Перформанс организовали активисты-экологи перед штаб-квартирой Комиссии ЕС в Брюсселе, Бельгия.
    Надувной розовый слон рядом со знаком, изображающим президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера. Перформанс организовали активисты-экологи перед штаб-квартирой Комиссии ЕС в Брюсселе, Бельгия.
    REUTERS Francois Lenoi
    Количество погибших при землетрясении в Мексике возросло до 300.
    Количество погибших при землетрясении в Мексике возросло до 300.
    REUTERS Henry Romero
    Самолет Ан-32 на территории ГП Завод 410 гражданской авиации. Специалисты ГП Завод 410 гражданской авиации, входящего в состав ГК Укроборонпром, отремонтировали и модернизировали самолет Ан-32 по заказу Министерства обороны Республики Бангладеш.
    Самолет Ан-32 на территории ГП "Завод 410 гражданской авиации". Специалисты ГП "Завод 410 гражданской авиации", входящего в состав ГК "Укроборонпром", отремонтировали и модернизировали самолет Ан-32 по заказу Министерства обороны Республики Бангладеш.
    УНИАН
    В Днепре открыли памятник патрульным полицейским Ольге Макаренко и Артему Кутушеву, которых год назад застрелил преступник, находившийся в розыске.
    В Днепре открыли памятник патрульным полицейским Ольге Макаренко и Артему Кутушеву, которых год назад застрелил преступник, находившийся в розыске.
    УНИАН

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    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017.

    Председателя правления "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного задушили, сообщил руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, ссылаясь на предварительные данные.

    На месте взрыва автомобиля в центре Киева. Архивное фото
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    Киев криминальный: что ни день - подрыв или стрельба

    Ранее пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что неизвестные напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго" в селе Белогородка 24 сентября. Злоумышленники нанесли ему и его жене телесные повреждения, мужчина от полученных травм скончался.

    Он добавил, что ведется расследование по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

    Читайте также: Биография убитого главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного

     Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правая партия "Альтернатива для Германии", впервые прошедшая в парламент ФРГ, не будет иметь влияния на будущую политику Берлина в европейских делах. Кроме того, канцлер назвала спекуляциями рассуждения о новых досрочных выборах в ФРГ.

    В воскресенье в Германии прошли выборы в бундестаг. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).

    Читайте также: Корнилов: выборы в Германии повторили ситуацию в Голландии

    Водители грузовиков во Франции, выступающие против трудовой реформы, блокируют автомагистрали и склады горючего в разных районах страны, сообщает телеканал BFMTV.

    Еще в ночь на понедельник большегрузные фуры перекрыли шоссе на границе с Бельгией. Руководители профсоюзов сообщают об аналогичных акциях в районе Марселя, Бордо, Лиона, Нанта и других городов страны. В Иль-де-Франсе протестующие заблокировали крупнейший склад горючего в столичном регионе. Еще ряд попыток блокады объектов ГСМ был предотвращен правоохранителями.

    На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон подписал постановления по трудовой реформе. По его словам, реформа предусматривают, в частности, прагматичные меры для малых и средних предприятий. Президент также утверждает, что изменения наделяют трудящихся и профсоюзные организации новыми правами. Однако поправки в законодательстве не получили поддержки лидеров ключевых профсоюзов.

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