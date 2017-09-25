Фотоитоги 25 сентября: жесткое убийство в Киеве, выборы в ФРГ, протесты во Франции

Председателя правления "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного задушили, сообщил руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, ссылаясь на предварительные данные.

Ранее пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что неизвестные напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго" в селе Белогородка 24 сентября. Злоумышленники нанесли ему и его жене телесные повреждения, мужчина от полученных травм скончался.

Он добавил, что ведется расследование по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правая партия "Альтернатива для Германии", впервые прошедшая в парламент ФРГ, не будет иметь влияния на будущую политику Берлина в европейских делах. Кроме того, канцлер назвала спекуляциями рассуждения о новых досрочных выборах в ФРГ.

В воскресенье в Германии прошли выборы в бундестаг. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).

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Водители грузовиков во Франции, выступающие против трудовой реформы, блокируют автомагистрали и склады горючего в разных районах страны, сообщает телеканал BFMTV.

Еще в ночь на понедельник большегрузные фуры перекрыли шоссе на границе с Бельгией. Руководители профсоюзов сообщают об аналогичных акциях в районе Марселя, Бордо, Лиона, Нанта и других городов страны. В Иль-де-Франсе протестующие заблокировали крупнейший склад горючего в столичном регионе. Еще ряд попыток блокады объектов ГСМ был предотвращен правоохранителями.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон подписал постановления по трудовой реформе. По его словам, реформа предусматривают, в частности, прагматичные меры для малых и средних предприятий. Президент также утверждает, что изменения наделяют трудящихся и профсоюзные организации новыми правами. Однако поправки в законодательстве не получили поддержки лидеров ключевых профсоюзов.