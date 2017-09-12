Киев криминальный: что ни день - подрыв или стрельба

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Лояльность государства к гостям из-за рубежа отражается на ситуации в стране. В Украине иностранцы находят не только надежное убежище, но еще и отличное место для криминального ремесла. Преступлений совершенных иностранцами становится больше с каждым днем, как и криминальных разборок со стрельбой и взрывами. И никто ничего сделать не хочет. Украинцы в собственном государстве становятся заложниками обстоятельств.

Пятница криминальная

В один день, пятницу 8 сентября, в Киеве произошло два громких криминальных события. И просто чудом не пострадали случайные прохожие.

Днем на перекрестке улиц Дегтяревская и Зоологическая произошла погоня со стрельбой. Стреляли из "Опеля" на иностранных номерах по "Ягуару", также с иностранным номером. Два человека из "Ягуара" с многочисленными огнестрельными ранениями были доставлены в больницу. "Опель" был брошен недалеко на дороге, в его салоне лежал автомат. Потерпевшие, гражданине Киргизии прооперированы и их жизни ничего не угрожает. Но все указывает на то, что два гостя столицы не должны были выжить. В них стреляли наверняка. Полиция рассматривает разные версии, не исключая, что это были бандитские разборки. Два бизнесмена из Киргизии могут быть причастны к поставкам наркотиков, но это только одно из предположений.

А вечером в пятницу, буквально в час пик в центре столицы, возле Бессарабского рынка, был взорван автомобиль на грузинских номерах. Водитель погиб на месте, бомбы бала заложена под седушку иномарки, два пассажира — ребенок и женщина выжили. Серьезно пострадала женщина, ей ампутировали поврежденную взрывам ногу. Примечательна личность погибшего. Им оказался уроженец Чечни Тимур Махаури.

"Этот человек вряд ли являл собой пример законопослушного гражданина. Имел стойкие связи с разного рода чеченскими кругами. Он также задерживался и привлекался к уголовной ответственности у нас в Украине в январе 2017 года, но пошел на сделку со следствием, признал свою вину (В незаконном хранении оружия. Во время задержания у него изъяли два боевых пистолета — Ред.) и получил условный срок — пять лет с отсрочкой наказания на три года", — так на брифинге охарактеризовал погибшего спикер МВД Артем Шевченко.

Чеченский след в Киеве

Тимура Мухаури подозревали в серии убийств на территории Турции сторонников лидера "Имарата Кавказа" Доку Умарова. А также ни много ни мало — в ликвидации чеченского полевого командира Шамиля Басаева.

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Тимура Махаури, который по паспорту являлся гражданином Грузии, сотрудники турецкого департамента разведки и борьбы с терроризмом задержали 16 ноября 2012 года в аэропорту Стамбула. По данным газеты Anadolu Haber, настоящее имя Тимура — Али Дабуев, агентурная кличка "Зона". Он также имел грузинский паспорт на имя Руслана Папаскери и он причастен к устранению Шамиля Басаева, а также еще к ряду убийств. Вместе с Тимуром-Али были задержаны его предполагаемые сообщники. Группе вменялось убийство на территории Турции представителей "Имарата Кавказа" Али (Муса) Осаева в 2009 году, Хамхата Мусаева в 2011 году, а также их помощников Рустема Алтемирова и Заурбека Амриева (эти люди находились в розыске по подозрению в причастности к теракту в Домодедово).

На суде он отрицал свою вину. Свидетели поменяли свои показания. Его защищали сильные адвокаты, а алиби составляли уважаемые люди. В том числе, в его защиту свидетельствовал экс-замминистра внутренних дел Грузии Георгий Лорткипанидзе, которого в Украине хорошо знают как бывшего начальника полиции Одесской области. Махаури вместе с Лордкипанидзе участвовал в "зачистке" в 2012 году в ущелье Лопота, где грузинский спецназ уничтожил группу боевиков, которые пытались перебраться в Дагестан. Прокуратура Турции потребовала для Тимура пожизненного заключения, но ему удалось оказаться на свободе и скрыться из страны. Как это произошло, история умалчивает, как и власти Турции. Хотя Турция объявила его в международный розыск.

Стоит ли говорить, что после приезда в Украину грузинской команды реформаторов МВД, здесь же появился и Махаури. И условный приговор суда человеку пойманному с двумя стволами был не случайный. Да и в качестве прикрытия у Махаури была корочка бойца чеченского добровольческого батальона "Шейха Мансура" созданного в Украине осенью 2014 года и до сих пор находящегося в секторе "М" — на Мариупольском направлении.

"Сейчас выясним, кто он есть. С какой стороны баррикад воевал. Тогда (в январе 2017 — Ред.) У него было изъято удостоверение члена батальона имени "шейха Мансура", написанное от руки. Мы понимаем, что это никакое не официальное удостоверение. Насколько мне известно, батальон Джохара Дудаева никогда не был официальной структурой. И тот и другой очевидно парамилитарные образования, которые принимают участие в войнах", — подчеркнул спикер МВД Артем Шевченко.

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К слову, турецкие власти и СМИ обвиняли Махаури в работе на Кремль, ссылаясь якобы на записи его разговоров с сотрудниками ФСБ. Тем не менее, в его убийстве советники министра МВД разглядели "руку Кремля" и рассматривают взрыв авто, как теракт. Хотя не исключают, что с ним разделались его чеченские недруги.

Преступники из-за бугра

Два случая расправы с иностранцами в Киеве за один день — настораживает. При том, что по данным МВД, не все гости нашей страны приезжают к нам с чистыми намерениями. В августе МВД зарегистрировала 678 преступлений, которые совершили иностранцы и лица без гражданства. В 335 случаях — лица установлены и им уже сообщено о подозрении. 10 иностранцев совершили убийства на территории Украины, 140 человек попались на наркотиках (хранение, сбыт, перевозка), 131 — на кражах, 59 — на незаконном обороте оружия и боеприпасов, 25 промышляли грабежами и т.д., об этом рассказал первый заместитель главы Нацполиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Контроль за иностранными гражданами проживающими на территории Украины ослаб. Появилось много незаконных мигрантов, для которых Украина стала перевалочной базой в Европу. Но так же много появилось и преступников, одни приезжают к нам чтобы скрыться от правосудия, другие же приезжают совершать на территории страны преступления. Раньше участковые интересовались иностранными гражданами проживающими на участке, проверяли документы, узнавали с какой целью прибыли. Сегодня, после развала работы участковых, никто ничем не интересуются и любой иностранец может жить абсолютно спокойно. Другое дело, что ослабел контроль всех правоохранительных органов. В том числе и пограничный, ведь они же не в шапке невидимке паспортный контроль проходят. А с погибшим Махаури вообще интересная история. Его задерживает полиция. Устанавливает его личность и при этом не выясняют, что данная личность находится в международном розыске. В данной ситуации напрашивается вывод — или кто то за эту личность сильно хлопотал, или же американские президенты помогли ему избежать депортации, как и реального срока за хранение оружия", — подчеркивает экс-сотрудник МВД Сергей Сыроид.

На фоне полного бездействия правоохранительных органов, иностранные "гастролеры" чувствуют себя в Украине вольготно и могут заниматься любым криминалом безнаказанно.