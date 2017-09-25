Бундестаг после выборов. Чего ждать Украине?

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы" РИА Новости | Перейти в фотобанк Исторические выборы в Германии: крах социал-демократов и прорыв правых

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили канцлера Германии Ангелу Меркель с победой ее политической партии на парламентских выборах в Бундестаг. Предварительные официальные результаты голосования по итогам обработки всех бюллетеней, которые обнародованы в ночь на понедельник показали, что блок Меркель набирает 33% голосов.

За социал-демократов во главе с Мартином Шульцем проголосовали 20,5% немцев. И, кстати, впервые правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" проходит в Бундестаг, у нее — 13,5%. Добавлю, что явка на выборах в Германии составила 76,5%.

Итоги парламентских выборов в Германии прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник Антон Кучухидзе.

Антон Кучухидзе, facebook Антон Кучухидзе

Одним из ключевых вопросов для Украины является назначение главы МИД Германии. Как могут развиваться события?

— На данный момент этот вопрос остается открытым не только в Украине, но и в самой Германии. Этот вопрос решится после проведения конкретных переговоров. И нужно быть объективным в том смысле, что внешняя политика во время избирательной программы всего периода в Германии не имела ключевую роль как в риторике, так и непосредственно в программных документах этих партий. Поэтому тут нужно только время. Что касается противоречий, они однозначно есть. Если не брать украинский аспект даже, а например аспект позиций Германии по увеличению расходов на оборону в рамках НАТО, казалось бы, мы говорим о вероятной коалиции, "Ямайке". У партии Меркель позиция, что они будут увеличивать затраты на оборону до 2024 года, а у "зеленых" противоположная позиция. А в то же самое время, у них совпадает позиция по Украине. Что санкции должны сохраняться до полного выполнения Минска. Что касается партии Меркель, свободных демократов, то в Германии неоднозначно тогда отреагировали пятого августа на заявление господина Кристиана Линднера.

Что вы думаете об этом заявлении?

— Как мне кажется, там логика была такова, что сначала нужно остановить военный конфликт, потом вопрос Крыма. Он же не сказал, что он признает Крым российским. Он сказал, что это отложенный вопрос. И это похожая позиция, которая была когда-то у господина Джеффри Пайетта, посла США в Украине, что дипломатически неправильно увязывать в один пакет Крым и Донбасс. Сначала Донбасс, минские соглашения, потом уже целенаправленно создается международная платформа как раз для решения крымского вопроса. Поэтому я думаю, что логика приблизительно где-то такая была на его неоднозначное заявление. Но опять же, только время покажет.

Что будет с экономикой?

— Что касается экономического аспекта, то тут, конечно, у двух партий с "зелеными" будут противоречия. Да и тут нечего скрывать. И у партий Меркель со свободными демократами есть определенные несовпадения, если представители партии Меркель говорили о том, что на 15 миллиардов хотят уменьшить налогообложение, то партия свободных демократов говорила, что на 35 миллиардов уменьшит налогообложение и налоговое давление на бизнес. Поэтому, как они будут договариваться, это очень большой вопрос. Пока что такое впечатление, что противоречий, причем принципиальных, как на примере увеличения финансирования в рамках НАТО, противоречий принципиальных больше, нежели объединяющих факторов.

Читайте также: После выборов. Что ждет внешнюю политику Германии?

К слову, эксперты поговаривают, что на Украине и минских соглашениях, скажутся результаты выборов не только в Германии, но и во Франции. В частности, такое мнение в эфире "ГС" выразил политический эксперт Павел Карназыцкий.