Правая партия евроскептиков впервые входит в бундестаг - экзитпол

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина, Маргарита Костив. Правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые проходит в бундестаг, занимая третье место с 13,5%, свидетельствуют данные exit poll общественно-правового телеканала ARD.

По данным телеканала ZDF, партия набирает 13%.

"Альтернатива для Германии" участвует в парламентских выборах Германии во второй раз. На выборах в 2013 году партия не смогла преодолеть 5%-ный барьер, набрав 4,7% голосов. В настоящее время партия представлена в 13 земельных парламентах Германии.

AfD выступает за ужесточение миграционной политики, отказ от евро и возвращение к немецкой марке. Главными задачами партия ставит противостояние исламу, снижение уровня преступности, защиту семьи как основной ячейки общества и реформирование налоговых систем. AfD также выступает за разрядку в отношениях с Россией и отмену санкций.