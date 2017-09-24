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    Правая партия евроскептиков впервые входит в бундестаг - экзитпол

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    Меркель vs Шульц. Парламентские выборы в Германии (9)

    (обновлено: )33970
    Партия "Альтернатива для Германии" выступает за ужесточение миграционной политики, отказ от евро и возвращение к немецкой марке. Также она выступает за разрядку в отношениях с Россией и отмену санкций.
    Парламентские выборы в Германии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина, Маргарита Костив. Правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые проходит в бундестаг, занимая третье место с 13,5%, свидетельствуют данные exit poll общественно-правового телеканала ARD.

    По данным телеканала ZDF, партия набирает 13%.

    "Альтернатива для Германии" участвует в парламентских выборах Германии во второй раз. На выборах в 2013 году партия не смогла преодолеть 5%-ный барьер, набрав 4,7% голосов. В настоящее время партия представлена в 13 земельных парламентах Германии.

    AfD выступает за ужесточение миграционной политики, отказ от евро и возвращение к немецкой марке. Главными задачами партия ставит противостояние исламу, снижение уровня преступности, защиту семьи как основной ячейки общества и реформирование налоговых систем. AfD также выступает за разрядку в отношениях с Россией и отмену санкций.

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