наверх
24.09.201722:35
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко и Гройсман поздравили Меркель с победой на выборах в бундестаг

    (обновлено: )0

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравили канцлера Германии Ангелу Меркель с победой ее партии на выборах в бундестаг.

    "Искренние поздравления Ангеле Меркель — победителю парламентских выборов и лидеру мира и стабильности в Европе. Победа приближает восстановление территориальной целостности Украины и ее будущее в объединенной Европе", — написал Порошенко в Твиттере.

    "Поздравляю Ангелу Меркель и возглавляемую ею политическую силу с победой на парламентских выборах! Взаимовыгодное сотрудничество между нашими государствами будет развиваться и в дальнейшем", — говорится в сообщении премьера в Твиттере.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Берлин накануне парламентских выборов в Германии
      Меркель vs Шульц. Парламентские выборы в Германии
      Переговоры Порошенко и Трампа
      Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
      Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
      Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
      Экспериментальная школа в Одессе
      Реформа образования: необратимые последствия