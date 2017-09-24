Порошенко и Гройсман поздравили Меркель с победой на выборах в бундестаг

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравили канцлера Германии Ангелу Меркель с победой ее партии на выборах в бундестаг.

"Искренние поздравления Ангеле Меркель — победителю парламентских выборов и лидеру мира и стабильности в Европе. Победа приближает восстановление территориальной целостности Украины и ее будущее в объединенной Европе", — написал Порошенко в Твиттере.

"Поздравляю Ангелу Меркель и возглавляемую ею политическую силу с победой на парламентских выборах! Взаимовыгодное сотрудничество между нашими государствами будет развиваться и в дальнейшем", — говорится в сообщении премьера в Твиттере.